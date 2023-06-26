В России мужчина атаковал соседей по даче гарпуном и самодельным огнеметом (видео)

Злоумышленник выстрелил из ружья для подводной охоты в главу садового товарищества, а также применил огнемет против мужчины, который угрожал отобрать оружие. Все участники инцидента находятся в больнице.

Дачный конфликт россиян из-за кражи электроэнергии закончился ожогами и операцией, а также возбуждением уголовного дела о покушении на убийство. Деталями инцидента 26 июня поделились в телеграмм-канале SHOT.

В поселке Трудовое возле Владивостока россиянин пугал соседей, с которыми вступил в спор, самодельным огнеметом. После попытки отобрать у него оружие злоумышленник атаковал мужчину. Позже пострадавшего госпитализировали с ожогами 60% тела.

Кроме того, от агрессии злоумышленника пострадала руководительница местного садового товарищества. Он выстрелил женщине в голову из ружья для подводной охоты, когда та стояла рядом. По данным медиа, гарпун пробил пострадавшей шею насквозь, и ее уже прооперировали.

Авторы контента передали, что против "стрелка" уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Сам он, как известно, тоже находится в больнице с ожогами.

Напомним, 25 июня 300 вахтовиков из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку из-за того, что не смогли поделить места в очереди в столовую.

Ранее, 24 июня, жена наемника ЧВК "Вагнер" ударила его ножом после проявления агрессии под воздействием алкоголя. В СМИ объяснили поведение российского бойца волнением из-за военного мятежа Евгения Пригожина.