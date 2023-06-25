Россиянка убила своего мужа-"вагнеровца" в день мятежа Пригожина, — СМИ

По данным журналистов, мужчина испугался, что его могут привлечь к осуществлению военного переворота, что начал проявлять агрессию и насилие по отношению к жене, за что она ударила его ножом.

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Женщина убила своего мужа, бойца ЧВК "Вагнер", после того, как он применил к ней насилие на фоне переживаний из-за мятежа Пригожина. Об этом сообщает российское издание V1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

24 июня бывший боец ЧВК "Вагнер", вернувшийся с фронта весной этого года, на фоне происходящего в России мятежа "сильно боялся, что за ним тоже придут".

За ужином наемник и его жена решили выпить алкоголь, после чего мужчина, со слов источника, начал проявлять агрессию и попытался применить насилие к жене.

В ответ на это жена бойца ЧВК "Вагнер" ударила его ножом — мужчина умер от потери крови еще до приезда скорой помощи.

Семейная трагедия произошла в Светлоярском районе Волгоградской области РФ.

Напомним, пресс-служба Пригожина проинформировала, что по состоянию на 25 июня руководитель "вагнеровцев" недоступен для связи.

По словам пресс-секретаря Путина, наемников из ЧВК "Вагнер" преследовать не будут из-за их былых заслуг. Целью достигнутого соглашения с Пригожиным якобы было избежать кровопролития и конфронтации, что могло бы привести к непредвиденным последствиям, говорил Песков.

Напомним, что аналитики выделили два возможных мотива владельца ЧВК "Вагнер", который устроил мятеж.

Также сообщалось, что в офисе Пригожина нашли поддельные паспорта с его фото — на имя Владимира Боброва и Дмитрия Гейлера.