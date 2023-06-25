Росіянка вбила свого чоловіка-"вагнерівця" в день заколоту Пригожина, — ЗМІ

За даними журналістів, чоловік так злякався, що його можуть притягнути до здійснення військового перевороту, що почав проявляти агресію та насильство щодо дружини, за що вона вдарила його ножем.

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Жінка вбила свого чоловіка, бійця ПВК "Вагнер", після того, як він застосував до неї насильство на тлі хвилювання через заколот Пригожина. Про це повідомляє російське видання V1.ru з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

24 червня колишній боєць ПВК "Вагнер", який повернувся з фронту навесні цього року, на тлі заколоту, що відбувається в Росії, "сильно боявся, що за ним теж прийдуть".

За вечерею найманець і його дружина вирішили випити алкоголь, після чого чоловік, за словами джерела, почав проявляти агресію та спробував застосувати насильство до дружини.

У відповідь на це дружина бійця ПВК "Вагнер" вдарила його ножем — чоловік помер від втрати крові ще до приїзду швидкої допомоги.

Сімейна трагедія сталася у Світлоярському районі Волгоградської області РФ.

Нагадаємо, пресслужба Пригожина поінформувала, що станом на 25 червня керівник "вагнерівців" недоступний для зв'язку.

За словами прессекретаря Путіна, найманців із ПВК "Вагнер" не переслідуватимуть через їхні колишні заслуги. Метою досягнутої угоди з Пригожиним нібито було уникнути кровопролиття й конфронтації, що могло б призвести до непередбачуваних наслідків, говорив Пєсков.

Нагадаємо, що аналітики виділили два можливих мотиви власника ПВК "Вагнер", який влаштував заколот.

Також повідомлялося, що в офісі Пригожина знайшли підроблені паспорти з його фото — на ім'я Володимира Боброва та Дмитра Гейлера.