Занимал много места: древний особняк скрывает секреты затерянных деревень (фото)

Кембриджская археологическая полевая группа (CAFG) в течение 15 лет изучала, что скрывается под поверхностью земли в поместье Уимпол и на окружающих полях, где когда-то существовали деревни.

В Великобритании археологи обнаружили в сельской местности Кембриджшира свидетельства исчезнувших деревень, существовавших еще до 1500-х годов. Об этом пишет The Mirror.

Особняк 17 века и акры древнего ландшафтного парка в поместье Уимпол скрывают свои секреты истории. В нем проживало несколько местных семей, которые обрабатывали землю и имели процветающую сельскую общину.

Кембриджская археологическая полевая группа (CAFG) в течение 15 лет изучала, что скрывается под поверхностью земли в поместье Уимпол и на окружающих полях, где когда-то существовали деревни.

Они обнаружили не только свидетельства доисторического прошлого в виде орудий труда эпохи неолита, но и свидетельства этих утраченных деревень и семей, которые называли их своим домом. Самое раннее упоминание о них содержится в Книге Судного дня 1086 года. Земля была разделена между двумя землевладельцами: графом Гиртом и Эддевой Справедливой.

О жителях деревни мало что известно до 1560 года Фото: The Mirror

Однако о жителях деревни мало что известно до 1560 года, когда начали составляться приходские реестры крещений, браков и захоронений. Из этих документов стало известно, что одними из самых ранних фамилий семей, живших в этой деревне, являются Моулден, Мор, Пратт, Тайтон, Семер и Брок.

Расчеты, проведенные CAFG, показывают, что за первые десять лет ведения реестров население увеличилось на 63 человека, так что это было довольно успешное и популярное поселение.

Одна из самых подробных записей об общине Уимпол, которая дает представление о том, как она могла выглядеть, появилась в 1638 году на карте Хэйра, составленной Бенджамином Хэйром для хозяина поместья Томаса Чичли перед тем, как он построил нынешний Уимпол Холл.

На карте изображены группы домов, рассредоточенные вокруг поместья с оленьим парком, который существует и по сей день. Однако в течение 200 лет поселение было полностью заброшено. Поначалу это может показаться совершенно странным для столь популярного и успешного района, но оказалось, что одно конкретное поместье занимало больше места, чем нужно.

Сегодня поместье Уимпол принадлежит Национальному фонду и находится в Ройстоне Фото: The Mirror

В 1640 году поместье было снесено, и началось строительство Уимпол-Холла. В течение следующих 200 лет, по мере того как росли Уимпол-Холл и парк, повышались налоги. Бедность была катастрофической, такие поселения, как Бенналл-Энд, Трешем-Энд, Ратворт и Рэтфорд исчезли без следа, а вместе с ними и истории людей, которые там жили.

Издание отмечает, что в парке до сих пор сохранилось множество средневековых гребней и борозд, созданных общиной. Сегодня поместье Уимпол принадлежит Национальному фонду и находится в Ройстоне.

Ранее Фокус писал о "королевской" деревне, в которой никто не беспокоит семью монархов. Красивая деревня находится всего в нескольких милях от летней резиденции королевской семьи площадью 50 000 акров, на которой расположено около 150 зданий.

Также сообщалось, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.