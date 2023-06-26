"Выверенный шаг": Пригожин был замечен в одном из отелей Минска, — росСМИ

Евгений Пригожин после осуществления мятежа в РФ, вероятно, отправился в столицу Беларуси, где был замечен в отеле Green City. Цель его поездки остается неизвестной.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был замечен в Минске, Беларусь. Он остановился в одном из столичных отелей после переговоров с белорусским президентом. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Brief".

"Евгений Пригожин замечен в отеле Green City в Минске", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские СМИ также подтверждают факт пребывания "повара Путина" в Минске.

"Основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружили в белорусской столице после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко об остановке вооруженного мятежа в России", — пишет российское издание "Главный региональный".

СМИ, ссылаясь на белорусские источники, заявляет что цель приезда Пригожина в Минск не раскрывается.

Официальные представители власти Беларуси не комментировали эту информацию.

"Создается устойчивое впечатление, что переброска ЧВК в Белоруссию — это выверенный шаг, который нужно было "продать" не только населению, но и всему миру", — пишут в источнике.

23 июня, главарь наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что планирует свергнуть военное руководство РФ, после чего военная группировка ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила Ростов и контроль над всеми военными объектами Воронежа, и заявила о своем намерении — идти на Москву. Российские военные не оказывали сопротивления.

24 июня лидер РФ Владимир Путин выступил с экстренным заявлением в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Он назвал действия Пригожина предательством родины в военное время.

25 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь". По его словам, в отношении наемников ЧВК "Вагнер" не будет преследований.