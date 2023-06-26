В Москве срочно эвакуировали посетителей Останкинской башни: что известно (видео)
По сообщению российских журналистов, полицейские оцепили территорию из-за угрозы взрыва. На месте работают кинологи и взрывотехники.
Посетители Останкинской башни в Москве были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы.
"В настоящий момент все посетители Останкинской башни эвакуированы в целях безопасности", — говорится в сообщении.
Территорию оцепили, на месте замечены взрывотехники и кинологи.
Позже в российском СМИ сообщили, что башню осмотрели, "угроз не обнаружено".
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Ранее 12 июня, сообщалось, что в Москве впервые за многие годы не состоялся праздничный салют ко Дню России.