Эскалация военного конфликта: Тайвань пригрозил уничтожением самолетов и кораблей Китая

В оборонном ведомстве отметили, что 12-мильную зону около острова Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством, поэтому вражеские цели будут уничтожаться.

ВС Тайваня готовы уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае их вхождения в 12-мильную зону (около 22,2 км) вблизи острова. Об этом во вторник, 27 июня предупредил представитель оборонного ведомства Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан, чье заявление цитирует Центральное информационное агентство Тайваня.

По словам Вэньхуана, эту зону Тайбэй называет своим воздушным пространством и территориальными водами, поэтому в случае пересечения летательными аппаратами либо кораблями НОАК срединной линии Тайваньского пролива, ВС Тайваня примут меры.

"Если силы НОАК продолжат игнорировать наши предупреждения и прорвутся в наше территориальное воздушное пространство и акваторию, мы быстро ударим в ответ для защиты национальной безопасности", — отметил он.

Известно, что военное руководство Тайваня ранее неоднократно заявляло, что в случае инцидентов со стороны Китая не будут применять оружие первыми, чтобы не дать материковому Китаю "повода для начала вторжения".

Позиция Китая насчет Тайваня

Напомним, 21 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат стране, а отстаивать свой суверенитет — это "правильно", отметив таким образом свои права на эти территории.

В начале мая стало известно, что Китай рассматривает возможность применения силы для захвата Тайваня.