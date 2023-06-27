Из Останкинской башни в Москве второй раз за сутки эвакуируют людей, — росСМИ

Российские журналисты пишут о том, что неизвестный телефонный террорист снова сообщил о минировании и центру Москвы направили взрывотехников и кинологов.

В Москве полицейские снова проверяют Останкинскую башню на предмет наличия взрывчатки. Об этом написало росмедиа Mash во вторник, 27 июня.

"Новая угроза взрыва в Останкинской башне. По нашей информации, неизвестные вновь позвонили и заявили о минировании телебашни на улице Академика Королева", — написало медиа.

В СМИ добавили, что полиция эвакуирует из башни посетителей и персонал.

Кинологи пока находятся в пути и на место инцидента еще не прибыли.

В свою очередь ТАСС пишет о том, что телефонный террорист сообщил о минировании телецентра в Останкино уже второй раз за сутки. Однако в СМИ опровергают факт эвакуации людей.

Также медиа пишет, что на место инцидента следуют взрывотехники.

Напомним, 26 июня в Москве срочно эвакуировали посетителей Останкинской башни. По сообщению российских журналистов, полицейские оцепили территорию из-за угрозы взрыва. На месте работают кинологи и взрывотехники.

А 10 апреля СМИ писали о том, что в центре Москвы раздался взрыв рядом с Общественной палатой РФ. На месте взрыва в трех метрах от жилого дома образовалась воронка, глубина которой составляет 30 см, а диаметр — 20 см.