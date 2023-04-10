В центре Москвы раздался взрыв рядом с Общественной палатой РФ: все подробности (видео)

На месте взрыва в трех метрах от жилого дома образовалась воронка, глубина которой составляет 30 см, а диаметр — 20 см. Очевидцы сообщают о белом дыме.

Related video

На Миусской площади, где поблизости находится Общественная палата РФ, раздался мощный взрыв. Об этом 10 апреля информируют российские СМИ.

Очевидцем оказался местный житель. Он сразу после взрыва увидел дым на Миусской площади, 5. Позже на месте взрыва в трех метрах от жилого дома в палисаднике заметили воронку глубиной 30 см и диаметром 20 см.

По предварительным данным причиной взрыва стал силовой кабель. Осколков на месте не нашли, но территорию вблизи оцепили. Как утверждают в сети, причиной взрыва якобы явилось замыкание высоковольтного кабеля.

Криминалисты работают на месте происшествия. В дом, где произошел взрыв, вызвали кинологов с собакой, которая способна обнаружить следы взрывчатки.

Взрыв в Москве Фото: Google Maps

Фокус 7 апреля сообщал со ссылкой на СМИ Воронежа о том, что вблизи взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО) раздался взрыв. По словам очевидцев, в небе над городом был виден белый след, резко изменявший угол в сторону земли. На предприятии для российских войск производят самолеты. Именно здесь и собирают "самолет судного дня", который часто вспоминает глава Кремля Владимир Путин в своих выступлениях.

Также 29 марта жители Ростова на Дону слышали звук мощного взрыва, очевидцы говорят, что у транспортных средств сработала сигнализация от ударной волны. Местное издание 161.RU сообщило, что громкий звук слышали около 12:15 по местному времени. Звук услышали не только в разных районах города, но и в соседнем городе Батайск. Тем временем появились видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент происшествия.

На территории российской столицы 11 марта вспыхнул пропагандистский канал "Спас". Дом расположен возле телецентра "Останкино". По данным местного МЧС, возгорание проходило на первом этаже. Из здания оперативно эвакуировали людей. Общая площадь горения составила 50 кв. м.