Это официальный телеканал РПЦ, и его офис находится у телецентра "Останкино".

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В Москве загорелось девятиэтажное здание, где находится офис телеканала "Спас". Здание находится рядом у телецентра "Останкино". По данным местного МЧС, очаг возгорания был на первом этаже, о пострадавших не сообщается. Из здания эвакуировали людей, пишет News.

Позже сообщили, что уже через час пожар локализовали, а вскоре и потушили. Эвакуировали всего пять человек и никто не пострадал.

А общая площадь горения составила 50 кв. м. Но, судя по видео и фото, которые появились в Сети. На ликвидацию небольшого пожара согнали спецтранспорт и спасателей со всей Москвы.

На видео можно насчитать не менее 12 пожарных машин. Для сравнения, масштабные пожары в Сибири в прошлом году тушили около 30 машин. Напомним, директором и продюсером пропагандистского телеканала "Спас" является бывшая звезда сериала "Кадеты" Борис Корчевников.

Напомним, в последнее время в России в общем и в Москве в частности, участились пожары. Так, несколько дней назад горело главное здание Министерства внутренних дел России.

За два дня до этого в подмосковном городе Видное в РФ на Московском коксогазовом заводе ("Москокс") произошел взрыв, и начался масштабный пожар.

Также были пожары в Краснодаре, в московском метро, на заводах и в торговых центрах.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью сообщил, что возгорания в России возникают "не просто так".

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", — сказал он, иронично отметив в ответ на вопрос, причастны ли к этому украинцы. По словам Буданова, иногда "деньги творят чудеса".