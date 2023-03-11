У Москві спалахнув пропагандистський канал "Спас"

Це офіційний телеканал РПЦ і його офіс знаходиться біля телецентру "Останкіно".

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У Москві зайнялася дев'ятиповерхова будівля, де знаходиться офіс телеканалу "Спас". Будинок знаходиться поряд біля телецентру "Останкіно". За даними місцевого МНС, вогнище займання було на першому поверсі, про постраждалих не повідомляється. Із будівлі евакуювали людей, пише News.

Пізніше повідомили, що вже за годину пожежу локалізували, а невдовзі й загасили. Евакуювали лише п'ятеро людей і ніхто не постраждав.

А загальна площа горіння становила 50 кв. м. Але, згідно з відео та фото, які з'явилися у мережі. На ліквідацію невеликої пожежі зігнали спецтранспорт та рятувальників з усієї Москви.

На відео можна нарахувати щонайменше 12 пожежних машин. Для порівняння, масштабні пожежі у Сибіру минулого року гасили близько 30 машин. Нагадаємо, директором та продюсером пропагандистського телеканалу "Спас" є колишня зірка серіалу "Кадети" Борис Корчевніков.

Останнім часом у Росії загалом і в Москві зокрема почастішали пожежі. Так, кілька днів тому горіла головна будівля Міністерства внутрішніх справ Росії.

За два дні до цього в підмосковному місті Видне в РФ на Московському коксогазовому заводі ("Москокс") стався вибух, і почалася масштабна пожежа.

Також були пожежі у Краснодарі, у московському метро, на заводах та у торгових центрах.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю повідомив, що загоряння у Росії виникають "не просто так".

"Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізницях, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, іноді на 5-6 годин, зупиняється по всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", — сказав він, іронічно зазначивши у відповідь на запитання, чи причетні до цього українці. За словами Буданова, іноді "гроші творять чудеса".