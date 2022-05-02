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Сибір у вогні. В Росії лісові пожежі знищують ліси та селища (відео)

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Фото: Соцсети | Лісові пожежі у Росії

За інформацією російського МНС, загалом у Красноярському краї зафіксовано 12 природних пожеж. Через це місцевій владі довелося оголосити режим НС.

У Росії вже тиждень палають ліси. Наразі критична ситуація склалася у Красноярському краї Сибірського федерального округу. Там пожежа охопила ліси на території 250 гектарів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Наразі на території Мінусинського району оголошено режим НС. Через загрозу розповсюдження вогню підготовлено автобуси для евакуації мешканців. Раніше горіло біля селища Зелений Бір, тепер горить заповідник Кривинський бір, жителів села Знам'янка евакуювали.

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Лісові пожежі у Сибіру
Фото: Соцсети

За інформацією МНС, до гасіння пожежі залучено 114 осіб та 31 одиницю техніки. Вертоліт Мі-8 МНС Росії на цей час здійснив уже 8 зливів води обсягом 24 тонни. Також на місце пожежі відправлено пожежний потяг. Загалом у Красноярському краї наразі зафіксовано 12 природних пожеж.

Фото: Соцсети
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

Мінусинська тайга горить уже тиждень. Екологи вважають, що лісові пожежі провокує безсистемна вирубка лісів, через що пересихають болота та зникають дрібні річки та струмки. А також безтурботність місцевих жителів, які часто палять траву та провокують лісові пожежі.

Лісові пожежі у Сибіру

Раніше Фокус повідомляв, що осередки загоряння нема кому гасити, оскільки російські військовослужбовці, які раніше займалися ліквідацією подібних НП, перекинули на територію України.

Нагадаємо, влітку 2021 року в Сибіру та на Далекому Сході також горіли ліси. До 16 серпня 2021 року вигоріло понад 17 мільйонів гектарів. Дим від російських лісових пожеж досяг навіть Північного полюса. У Росії сезон пожеж 2021 став найгіршим з початку спостережень у 2001 році.