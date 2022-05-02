Сибирь в огне. В России лесные пожары уничтожают леса и поселки (видео)

По информации российского МЧС, всего в Красноярском крае зафиксировано 12 природных пожаров. Из-за этого местным властям пришлось объявить режим ЧС.

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В России уже неделю горят леса. На данный момент критическая ситуация сложилась в Красноярском крае Сибирского федерального округа. Там пожар охватил леса на территории в 250 гектаров. Об этом сообщают местные СМИ.

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Сейчас на территории Минусинского района объявлен режим ЧС. Из-за угрозы распространения огня подготовлены автобусы для эвакуации жителей. Ранее горело у поселка Зеленый Бор, теперь горит заповедник Кривинский бор, деревня Знаменка была эвакуирована.

[ + – ] Лесные пожары в Сибири Фото: Соцсети

По информации МЧС, к тушению пожара привлечено 114 человек и 31 единица техники. Вертолет Ми-8 МЧС России к этому часу совершил уже 8 сливов воды объемом 24 тонны. Также на место пожара отправлен пожарный поезд. Всего в Красноярском крае на данный момент зафиксировано 12 природных пожаров.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Минусинская тайга горит уже неделю. Экологи полагают, что лесные пожары провоцирует бессистемная вырубка лесов, из-за чего пересыхают болота и исчезают мелкие речки и ручьи. А также беспечность местных жителей, которые часто палят траву и провоцируют лесные пожары.

[ + – ] Лесные пожары в Сибири

Ранее Фокус сообщал, что очаги возгорания некому тушить, поскольку российские военнослужащие, которые ранее занимались ликвидацией подобных ЧП, были переброшены на территорию Украины.

Напомним, летом 2021 года в Сибири и на Дальнем Востоке также горели леса. К 16 августа 2021 года выгорело более 17 миллионов гектаров. Дым от российских лесных пожаров достиг даже Северного полюса. В России сезон пожаров 2021 года стал худшим с начала наблюдений в 2001 году.