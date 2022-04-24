В российской Сибири масштабные лесные пожары вышли из-под контроля, — Independent (видео)

Ликвидацией очагов возгорания некому заниматься, поскольку российские военнослужащие, отвечавшие за борьбу с лесными пожарами, были переброшены на войну в Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сибирскую область охватили масштабные лесные пожары, которые некому тушить, поскольку подразделения ВС РФ, дислоцировавшиеся в этом федеральном округе, участвуют в полномасштабной войне в Украине. Об этом пишет британское издание Independent.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По данным журналистов, лесные пожары, которые были зафиксированы в Сибири несколько дней назад, стали бесконтрольными.

Очаги возгорания некому тушить, поскольку российские военнослужащие, которые ранее занимались ликвидацией подобных ЧП, были переброшены на территорию Украины.

[ + – ] В Сибири не могут ликвидировать лесные пожары из-за нехватки военных, которых отправили в Украину

"Поскольку для ликвидации самых крупных пожаров часто требуются военные самолеты, которые задействуют для обнаружения и проверки спутниковых или общественных сообщений, сомнительно, что эти возможности будут доступны даже летом, если война в Украине продолжится. Поэтому, либо будет больше пожаров, либо самолеты и военный персонал будут сняты с западного фронта и переброшены в Сибирь", — прокомментировала масштабные лесные пожары в РФ исследователь климата из Университета Майами Джессика Маккарти.

Independent, ссылаясь на данные "GreenPeace Russia", отмечает, что в настоящее время площадь лесных пожаров в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

По словам журналистов, ситуация в Сибири заставляет нервничать экологов, поскольку это приводит к оттаиванию мерзлоты и выбросу в атмосферу углекислого газа и метана.

[ + – ] Масштабные лесные пожары в Сибири

По данным МЧС Российской Федерации на 24 апреля, за сутки специалисты ликвидировали 54 природных пожара на площади 851 га. Ликвидацией очагов возгоранеия спасатели занимались в Приамурье, Забайкалье, Приморье, Хабаровском и Пермском краях, а также в Свердловской области.

Напомним, информация о масштабных лесных пожарах в Сибири появилась 19 апреля. Особый противопожарный режим был введен властями в более чем 10 регионах Российской Федерации.

Также сообщалось, что на Земле количество лесных пожаров вырастет на 50%. По прогнозам экспертов ООН, к 2030 году их станет больше на 14%, к 2050 году — на 30%, а к 2100 году — на 50%, из-за чего многие леса вымрут.