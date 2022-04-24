В российской Сибири масштабные лесные пожары вышли из-под контроля, — Independent (видео)
Ликвидацией очагов возгорания некому заниматься, поскольку российские военнослужащие, отвечавшие за борьбу с лесными пожарами, были переброшены на войну в Украину.
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Сибирскую область охватили масштабные лесные пожары, которые некому тушить, поскольку подразделения ВС РФ, дислоцировавшиеся в этом федеральном округе, участвуют в полномасштабной войне в Украине. Об этом пишет британское издание Independent.
По данным журналистов, лесные пожары, которые были зафиксированы в Сибири несколько дней назад, стали бесконтрольными.
Очаги возгорания некому тушить, поскольку российские военнослужащие, которые ранее занимались ликвидацией подобных ЧП, были переброшены на территорию Украины.
"Поскольку для ликвидации самых крупных пожаров часто требуются военные самолеты, которые задействуют для обнаружения и проверки спутниковых или общественных сообщений, сомнительно, что эти возможности будут доступны даже летом, если война в Украине продолжится. Поэтому, либо будет больше пожаров, либо самолеты и военный персонал будут сняты с западного фронта и переброшены в Сибирь", — прокомментировала масштабные лесные пожары в РФ исследователь климата из Университета Майами Джессика Маккарти.
Independent, ссылаясь на данные "GreenPeace Russia", отмечает, что в настоящее время площадь лесных пожаров в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года.
По словам журналистов, ситуация в Сибири заставляет нервничать экологов, поскольку это приводит к оттаиванию мерзлоты и выбросу в атмосферу углекислого газа и метана.
По данным МЧС Российской Федерации на 24 апреля, за сутки специалисты ликвидировали 54 природных пожара на площади 851 га. Ликвидацией очагов возгоранеия спасатели занимались в Приамурье, Забайкалье, Приморье, Хабаровском и Пермском краях, а также в Свердловской области.
Напомним, информация о масштабных лесных пожарах в Сибири появилась 19 апреля. Особый противопожарный режим был введен властями в более чем 10 регионах Российской Федерации.
Также сообщалось, что на Земле количество лесных пожаров вырастет на 50%. По прогнозам экспертов ООН, к 2030 году их станет больше на 14%, к 2050 году — на 30%, а к 2100 году — на 50%, из-за чего многие леса вымрут.