В России начались масштабные пожары в Сибири (видео)

По информации "Гринпис России", по сравнению с прошлым годом число лесных пожаров увеличилось в два раза.

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В России начались масштабные лесные пожары. По информации Авиалесоохраны РФ, особый противопожарный режим введен на территории Воронежской, Самарской, Калининградской, Курганской, Тюменской, Омской, Свердловской, Амурской областей, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Бурятии, Хакасии, Тувы.

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Наиболее сложная ситуация в Сибири. Дым от природных пожаров накрыл Новосибирск, Омск и Красноярск.

[ + – ] Леса горят в Новосибирской, Омской областях, Хабаровском крае, Красноярске.

Критическая ситуация в Хакасии — пять пожаров на площади 2 445 га, Амурской области — два пожара на площади 1 541 га, в Забайкальском крае — там 11 пожаров на площади 419 гектаров.

Горят леса в Хабаровском крае — в прошлые выходные там ликвидировали девять очагов возгораний, общей площадью более 1,8 тыс. га. В Приморском крае зарегистрировали 70 природных пожаров.

Всего c начала пожароопасного сезона в Рослесхозе РФ зафиксировали 783 лесных пожара на площади 43 227 га.

Как пишет Кommersant со ссыкой на "Гринпис России", с начала 2022 года площадь природных пожаров в два раза больше, чем в то же время год назад. Если в 2021 году в этот период огонь охватил 915, 6 тыс. га, то в нынешнем году площадь пожаров составила уже 2,2 млн га.

Как писал ранее Фокус, в ближайшем будущем из-за глобального потепления увеличится число лесных пожаров. По прогнозам, к 2030 году их станет больше на 14%, к 2050 году – на 30%, а к 2100 году – на 50%. Риск возникновения пожаров повысится даже в Арктике и других регионах, где лесные пожары раньше не возникали.