У Росії почалися масштабні пожежі в Сибіру (відео)

За інформацією "Грінпіс Росії", порівняно з минулим роком кількість лісових пожеж збільшилася вдвічі.

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У Росії розпочалися масштабні лісові пожежі. За інформацією Авіалісоохорони РФ, особливий протипожежний режим введений на території Воронезької, Самарської, Калінінградської, Курганської, Тюменської, Омської, Свердловської, Амурської областей, Забайкальського, Красноярського, Хабаровського країв, Бурятії, Хакасії, Туви.

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Найскладніша ситуація в Сибіру. Дим від природних пожеж накрив Новосибірськ, Омськ і Красноярськ.

[ + – ] Ліси горять у Новосибірській, Омській областях, Хабаровському краї, Красноярську.

Критична ситуація в Хакасії — п'ять пожеж на площі 2445 га, Амурській області — дві пожежі на площі 1541 га, у Забайкальському краї — там 11 пожеж на площі 419 гектарів.

Горять ліси в Хабаровському краї — минулими вихідними там ліквідували дев'ять вогнищ загорянь загальною площею понад 1,8 тис. га. У Приморському краї зареєстрували 70 природних пожеж.

Усього з початку пожежонебезпечного сезону в Рослісгоспі РФ зафіксували 783 лісові пожежі на площі 43 227 га.

Як пише Кommersant із посиланням на "Грінпіс Росії", з початку 2022 року площа природних пожеж стала вдвічі більшою, ніж у той же час рік тому. Якщо у 2021 році в цей період вогонь охопив 915,6 тис. га, то цього року площа пожеж склала вже 2,2 млн га.

Як писав раніше Фокус, у найближчому майбутньому через глобальне потепління збільшиться кількість лісових пожеж. За прогнозами, до 2030 року їх побільшає на 14%, до 2050 року – на 30%, а до 2100 року – на 50%. Ризик виникнення пожеж підвищиться навіть у Арктиці й інших регіонах, де лісові пожежі раніше не виникали.