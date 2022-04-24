У російському Сибіру масштабні лісові пожежі вийшли з-під контролю, — Independent (відео)

Ліквідацією вогнищ нема кому займатися, оскільки російських військовослужбовців, які відповідали за боротьбу з лісовими пожежами, було перекинуто на війну в Україну.

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Сибірську область охопили масштабні лісові пожежі, які нема кому гасити, оскільки підрозділи ЗС РФ, що дислокувалися в цьому федеральному окрузі, беруть участь у повномасштабній війні в Україні. Про це пише британське видання Independent.

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За даними журналістів, лісові пожежі, зафіксовані в Сибіру кілька днів тому, стали безконтрольними.

Вогнища нема кому гасити, оскільки російські військовослужбовці, які раніше займалися ліквідацією подібних НП, перекинули на територію України.

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"Оскільки для ліквідації найбільших пожеж часто потрібні військові літаки, які задіяні для виявлення та перевірки супутникових або цивільних повідомлень, сумнівно, що ці можливості будуть доступні навіть влітку, якщо війна в Україні продовжиться. Тому або буде більше пожеж, або літаки і військовий персонал знімуть із західного фронту і перекинуть в Сибір", — прокоментувала масштабні лісові пожежі в РФ дослідниця клімату з Університету Маямі Джессіка Маккарті.

Independent, посилаючись на дані "GreenPeace Russia", зазначає, що нині площа лісових пожеж у країні вже вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.

За словами журналістів, ситуація в Сибіру змушує нервувати екологів, оскільки це призводить до танення льоду та викиду в атмосферу вуглекислого газу і метану.

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За даними МНС Російської Федерації на 24 квітня, за добу фахівці ліквідували 54 природні пожежі на площі 851 га. Ліквідацією вогнищ загоряння рятувальники займалися у Приамур'ї, Забайкаллі, Приморрі, Хабаровському та Пермському краях, а також у Свердловській області.

Нагадаємо, інформація про масштабні лісові пожежі в Сибіру з'явилася 19 квітня. Особливий протипожежний режим було запроваджено владою у більше ніж 10 регіонах Російської Федерації.

Також повідомлялося, що на Землі кількість лісових пожеж зросте на 50%. За прогнозами експертів ООН, до 2030 року їх побільшає на 14%, до 2050 року — на 30%, а до 2100 року — на 50%, через що багато лісів вимруть.