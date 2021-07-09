Огонь подобрался к Парижу: масштабные лесные пожары бушуют в Челябинской области (видео)

Пожар охватил около 1500 га, в опасной зоне находятся три населенных пункта, один из которых носит название Париж.

В Карталинском районе на юге Челябинской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за опасности перехода огня лесных пожаров на три населенных пункта, в том числе село Париж. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

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Огонь подошел очень близко к домам, поэтому ночью с 8 на 9 июля местные власти решили вывезти жителей поселка Запасное в Карталинском районе. Для защиты этого населенного пункта привлечены два пожарных поезда.

В настоящее время основные усилия сосредоточены на тушении трех очагов на общей площадью 1450 га.

Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение.

Привлечена пожарная авиация МЧС: самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.

8 июля, из-за пожара эвакуировали детский лагерь, расположенный в сосновом лесу в 10 километрах от села Париж. Детей развезли на автобусах по домам. В правительстве области подчеркнули, что это превентивная мера для спокойствия детей и их семей.

Крупные лесные пожары бушуют в Челябинской области с мая. Ранее горели Чебаркульский и Аргаяшский районы, затем — Октябрьский район.

[ + – ] В селе Париж есть своя Эйфелева башня (вышка сотовой связи)

Напомним, в начале июля лесной пожар практически полностью уничтожил деревню Литтон в канадской провинции Британская Колумбия.

27 июня возле курортного города Мармарис в Турции вспыхнул лесной пожар, в результате которого погиб один человек — сотрудник Главного управления лесного хозяйства. Кроме того, пострадал полицейский.