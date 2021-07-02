Лесной пожар уничтожил деревню в Канаде во время рекордной жары (видео)

В поселке с населением 250 человек горели 90% всех зданий, в том числе полицейский участок и медпункт. Пожарные оказались бессильны с огнем, поэтому эвакуировали более тысячи человек.

Лесной пожар практически полностью сжег деревню Литтон в канадской провинции Британская Колумбия. Подробности выяснил телеканал CBC.

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По информации местных властей, пожар начался 30 июня, а к 1 июля он уничтожил 90% всех зданий, включая жилые дома, полицейский участок и медпункт. Член парламента Брэд Вис, представляющий регион, сообщил в Facebook о повреждении водонасосных станций, железной дороги и трассы.

Огонь быстро распространялся, поэтому более тысячи жителей деревни и ее окрестностей эвакуировали в ночь со среды на четверг. У канадцев было не более 15 минут на сборы, при этом некоторые люди пропали и не выходят на связь, несколько человек получили травмы.

[ + – ] Пожар охватил деревню Литтон в Канаде Фото: Скриншот

Мэр Литтона Джен Полдерман рассказал журналистам, что пламя в правительственном здании поднялось выше метра в высоту. При этом все вокруг заполонил густой дым, глава поселка едва добрался до безопасного места.

"Литтон был уничтожен, и потребуется невероятное количество усилий, чтобы вернуть это историческое место в прежнее состояние", — заявил премьер-министр Британской Колумбии Джон Хорган, цитирует CNN.

Лесные пожары в Британской Колумбии вспыхнули сразу в нескольких местах в то время, когда в Литтоне зафиксировали рекордно высокую температуру — 49,6 градусов по Цельсию. Всего насчитали 26 очагов возгорания, спасатели эвакуировали более сотни домохозяйств.

Ранее писали, что лесные пожары в Канаде порождают "огнедышащие" облака, которые могут создавать собственные молнии и менять погоду. Они часто выпускают мощные порывы воздуха, которые способны раздувать горящие угли и вызывать новые пожары — получается замкнутый круг. Метеоролог Дакота Смит сообщила о массивных шлейфах вызывающих бурю пирокумуло-дождевых облаков над Литтоном, которые видны на спутниковых снимках.

В Испании два дня тушили масштабный пожар на складе хамона. Спасатели не смогли сами совладать с огнем, а потому обратились за помощью к военной авиации.