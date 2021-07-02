Лісова пожежа знищила село в Канаді під час рекордної спеки (відео)

У селищі з населенням 250 осіб горіли 90% усіх будівель, зокрема поліцейський відділок і медпункт. Пожежні виявилися безсилі з вогнем, тому евакуювали понад тисячу осіб.

Лісова пожежа практично повністю спалила село Літтон у канадській провінції Британська Колумбія. Подробиці зʼясував телеканал CBC.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією місцевої влади, пожежа почалася 30 червня, а до 1 липня вона знищила 90% усіх будівель, враховуючи житлові будинки, поліцейський відділок і медпункт. Член парламенту Бред Віс, який представляє регіон, повідомив у Facebook про пошкодження водонасосних станцій, залізниці й траси.

Вогонь швидко поширювався, тому більше тисячі жителів села та його околиць евакуювали в ніч із середи на четвер. У канадців було не більше 15 хвилин на збори, при цьому деякі люди зникли і не виходять на звʼязок, кілька людей отримали травми.

[ + – ] Пожежа охопила село Літтон у Канаді Фото: Скриншот

Мер Літтона Джен Полдерман розповів журналістам, що полумʼя в урядовій будівлі піднялося вище метра у висоту. При цьому все навколо заполонив густий дим, глава селища ледь дістався до безпечного місця.

"Літтон був знищений, і буде потрібна неймовірна кількість зусиль, щоб повернути це історичне місце в попередній стан", — заявив премʼєр-міністр Британської Колумбії Джон Хорган, цитує CNN.

Лісові пожежі в Британській Колумбії спалахнули відразу в декількох місцях у той час, коли в Літтоні зафіксували рекордно високу температуру — 49,6 градусів за Цельсієм. Всього нарахували 26 вогнищ загоряння, рятувальники евакуювали понад сотню домогосподарств.

Раніше писали, що лісові пожежі в Канаді породжують "вогнедишні" хмари, які можуть створювати власні блискавки і змінювати погоду. Вони часто випускають потужні пориви повітря, які здатні роздувати жар і викликати нові пожежі — виходить замкнене коло. Метеорологиня Дакота Сміт повідомила про масивні шлейфи, які викликають бурю пірокумуло-дощових хмар над Літтоном, які видно на супутникових знімках.

В Іспанії два дні гасили масштабну пожежу на складі хамона. Рятувальники не змогли самостійно впоратися з вогнем, а тому звернулися за допомогою до військової авіації.