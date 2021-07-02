Лісова пожежа знищила село в Канаді під час рекордної спеки (відео)
У селищі з населенням 250 осіб горіли 90% усіх будівель, зокрема поліцейський відділок і медпункт. Пожежні виявилися безсилі з вогнем, тому евакуювали понад тисячу осіб.
Лісова пожежа практично повністю спалила село Літтон у канадській провінції Британська Колумбія. Подробиці зʼясував телеканал CBC.
За інформацією місцевої влади, пожежа почалася 30 червня, а до 1 липня вона знищила 90% усіх будівель, враховуючи житлові будинки, поліцейський відділок і медпункт. Член парламенту Бред Віс, який представляє регіон, повідомив у Facebook про пошкодження водонасосних станцій, залізниці й траси.
Вогонь швидко поширювався, тому більше тисячі жителів села та його околиць евакуювали в ніч із середи на четвер. У канадців було не більше 15 хвилин на збори, при цьому деякі люди зникли і не виходять на звʼязок, кілька людей отримали травми.
Мер Літтона Джен Полдерман розповів журналістам, що полумʼя в урядовій будівлі піднялося вище метра у висоту. При цьому все навколо заполонив густий дим, глава селища ледь дістався до безпечного місця.
"Літтон був знищений, і буде потрібна неймовірна кількість зусиль, щоб повернути це історичне місце в попередній стан", — заявив премʼєр-міністр Британської Колумбії Джон Хорган, цитує CNN.
Лісові пожежі в Британській Колумбії спалахнули відразу в декількох місцях у той час, коли в Літтоні зафіксували рекордно високу температуру — 49,6 градусів за Цельсієм. Всього нарахували 26 вогнищ загоряння, рятувальники евакуювали понад сотню домогосподарств.
Раніше писали, що лісові пожежі в Канаді породжують "вогнедишні" хмари, які можуть створювати власні блискавки і змінювати погоду. Вони часто випускають потужні пориви повітря, які здатні роздувати жар і викликати нові пожежі — виходить замкнене коло. Метеорологиня Дакота Сміт повідомила про масивні шлейфи, які викликають бурю пірокумуло-дощових хмар над Літтоном, які видно на супутникових знімках.
В Іспанії два дні гасили масштабну пожежу на складі хамона. Рятувальники не змогли самостійно впоратися з вогнем, а тому звернулися за допомогою до військової авіації.