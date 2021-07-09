Вогонь підібрався до Парижа: масштабні лісові пожежі вирують у Челябінській області (відео)

Пожежа охопила близько 1500 га, у небезпечній зоні розташовані три населених пункти, один з яких має назву Париж.

У Карталинському районі на півдні Челябінської області влада оголосила режим надзвичайної ситуації (НС) через небезпеку переходу вогню лісових пожеж на три населених пункти, у тому числі село Париж. Про це повідомили в пресслужбі МНС Росії по регіону.

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Вогонь підійшов дуже близько до будинків, тому вночі з 8 на 9 липня місцева влада вирішила вивезти жителів селища Запасне в Карталинському районі. Для захисту цього населеного пункту залучено два пожежних потяги.

Наразі основні зусилля зосереджені на гасінні трьох вогнищ на загальній площі 1450 га.

Сильний вітер і суха спекотна погода сприяють швидкому поширенню вогню та ускладнюють гасіння.

Залучена пожежна авіація МНС: літак Бе-200 і вертоліт Мі-8.

8 липня через пожежу евакуювали дитячий табір, розташований у сосновому лісі за 10 кілометрів від села Париж. Дітей розвезли на автобусах по домівках. В уряді області підкреслили, що це превентивний захід для спокою дітей та їхніх сімей.

Великі лісові пожежі вирують у Челябінській області з травня. Раніше горіли Чебаркульський і Аргаяшський райони, потім — Жовтневий район.

[ + – ] У селі Париж є своя Ейфелева вежа (вежа стільникового зв'язку)

Нагадаємо, на початку липня лісова пожежа практично повністю знищила село Літтон у канадській провінції Британська Колумбія.

27 червня біля курортного міста Мармарис у Туреччині спалахнула лісова пожежа, у результаті якої загинула одна людина — співробітник Головного управління лісового господарства. Крім того, постраждав поліцейський.