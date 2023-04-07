"Прямо возле авиазавода": в Воронеже сообщили о мощном взрыве (фото)

По словам очевидцев, в небе над городом был виден белый след, резко менявший угол в сторону земли.

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Жители Воронежа сообщили о громком звуке и следах в небе, недалеко от авиационного завода. Об этом пишут местные Telegram-каналы в пятницу, 7 апреля.

Как пишут СМИ, взрыв прогремел вблизи взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО). И это не обычный завод для российских военных сил: там делают самолеты по заказу Минобороны РФ, и именно там собирают пресловутый "самолет судного дня", который часто упоминает Владимир Путин в своих выступлениях.

Пожар в Воронеже

Очевидцы предполагают, что пролетел беспилотник. МЧС Воронежа же отчиталось о пожаре на берегу реки Песчанки из-за поджога камышей. Это примерно в часе ходьбы от авиазавода.

28 марта жители Ростова-на-Дону слышали звук мощного взрыва, очевидцы говорят, что на машинах сработала сигнализация от его силы, а местные власти успокоили — "самолет перешел на сверхзвук".

Того же 28 марта в Новой Москве обнаружили обломки самодельного беспилотника, который россияне считают украинским. На эту мысль их натолкнул дизайн – цвета украинского флага и надпись "Слава Украине".

29 марта в российском Белгороде на газонасосную станцию "Газэнергосеть" залетел беспилотник со взрывчаткой. Он попал в газовый резервуар на 30 тысяч литров.