"Прямо біля авіазаводу": у Воронежі повідомили про потужний вибух (фото)

За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі.

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Жителі Воронежа повідомили про гучний звук і сліди у небі, неподалік авіаційного заводу. Про це пишуть місцеві Telegram-канали у п'ятницю, 7 квітня.

Як пишуть ЗМІ, вибух пролунав поблизу злітної смуги місцевого авіазаводу (ВАСО). І це не звичайний завод для російських воєнних сил: там роблять літаки на замовлення Міноборони РФ, і саме там збирають той самий "літак судного дня", який часто згадує Володимир Путін у своїх виступах.

Пожежа у Воронежі

Очевидці припускають, що пролетів безпілотник. МНС Воронежа ж відрапортувало про пожежу на березі річки Піщанки через підпал очерету. Це приблизно за годину ходьби від авіазаводу.

28 березня жителі Ростова-на-Дону чули звук потужного вибуху, очевидці кажуть, що на машинах спрацювала сигналізація від його сили, а місцева влада заспокоїла — "літак перейшов на надзвук".

Того ж 28 березня у Новій Москві виявили уламки саморобного безпілотника, якого росіяни вважають українським. На цю думку їх наштовхнув дизайн – кольори українського прапора та напис "Слава Україні".

29 березня у російському Білгороді на газонасосну станцію "Газенергомережа" залетів безпілотник із вибухівкою. Він потрапив до газового резервуару на 30 тисяч літрів.