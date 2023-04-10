У центрі Москви пролунав вибух поряд із Громадською палатою РФ: всі подробиці (відео)

На місці вибуху за три метри від житлового будинку утворилася вирва, глибина якої становить 30 см, а діаметр — 20 см. Очевидці повідомляють про білий дим.

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На Міуській площі, де поблизу розташована Громадська палата РФ, пролунав потужний вибух. Про це 10 квітня інформують російські ЗМІ.

Очевидцем виявився місцевий мешканець. Він одразу після вибуху побачив дим на Міуській площі, 5. Пізніше на місці вибуху за три метри від житлового будинку в палісаднику помітили вирву глибиною 30 см та діаметром 20 см.

За попередніми даними, причиною вибуху став силовий кабель. Осколків на місці не знайшли, але локацію оточили. Як стверджують у мережі, причиною вибуху нібито виявилося замикання високовольтного кабелю.

Криміналісти працюють на місці події. До будинку, де відбувся вибух, викликали кінологів із собакою, яка здатна виявити сліди вибухівки.

Вибух у Москві Фото: Google Maps

Фокус 7 квітня повідомляв з посилання на ЗМІ Воронежа про те, що поблизу злітної смуги місцевого авіазаводу (ВАСО) пролунав вибух. За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі. На підприємстві для російських військ виробляють літаки. Саме тут й збирають "літак судного дня", який часто згадує Володимир Путін у своїх виступах.

Також 29 березня мешканці Ростова-на-Дону чули звук потужного вибуху, очевидці кажуть, що у транспортних засобів спрацювала сигналізація від ударної хвилі. Місцеве видання 161.RU повідомило, що гучний звук чули близько 12:15 за місцевим часом. Звук почули не лише у різних районах міста, а також у сусідньому місті Батайськ. Тим часом з'явилися відео з камер відеоспостереження, що зафіксували момент події.

На території російської столиці 11 березня спалахнув пропагандистський канал "Спас". Будинок розташований поряд біля телецентру "Останкіно". За даними місцевого МНС, займання відбувалося на першому поверсі. З будівлі оперативно евакуювали людей. Загальна площа горіння становила 50 кв. м.