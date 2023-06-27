"Надеюсь, никто не украл": ЧВК "Вагнер" полностью содержалась за счет государства, — Путин

По словам Владимира Путина, с мая 2022 года ЧВК "Вагнер" получила 86 миллиардов рублей, а компания "Конкорд" — 80 миллиардов рублей.

Руководитель ЧВК "Вагнер" и собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин за год получил от российского государства 168 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

"Содержание всей "Группы Вагнера" полностью обеспечивалось государством — из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу", — сообщил он.

С мая 2022 года по май 2023-го власти заплатили частной военной компании более 86 миллиардов рублей, уточнил глава государства. При этом за год собственник компании "Конкорд" заработал 80 миллиардов рублей через "Военторг", поставляя продукты и оказывая услуги по организации питания в армии.

Кроме того, Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" финансировался государством и с мая 2022 года получил 86 миллиардов рублей.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", — отметил Путин.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин сделал заявление о том, что военные остановили гражданскую войну в РФ. По словам главы государства-агрессора, военнослужащие и силовики доказали делом верность народу и воинской присяге. Они якобы действовали слаженно во время пригожинского бунта и спасли мирных жителей.

Также сообщалось, что, по оценкам "Института исследования войны", Сергей Шойгу останется во главе Минобороны, хотя в информпространстве уже говорят о преемнике.