Из-за мятежа Пригожина: Китай ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с РФ, – СМИ

Представители Китая начали активно связываться с заводами, с целью приостановить отгрузку товаров, предназначенных для экспорта в Россию.

Хотя мятеж, возглавляемый Евгением Пригожиным, главарем частной военной компании "Вагнер", быстро потерял силу, некоторые экспортеры теперь начинают сомневаться в будущем своего сотрудничества с Россией. Об этом сообщает издание Reuters.

Издание отмечает, что появление новостей о передвижении колонн ЧВК "Вагнер" в направлении Москвы вызвало беспокойство у нескольких бизнесменов из южного Китая. Они начали активно связываться с заводами, с целью приостановить отгрузку товаров, предназначенных для экспорта в Россию.

"Мы думали, что будет большая проблема", – рассказал Шен Мухуй, глава торговой организации, объединяющей фирмы из южной китайской провинции Фуцзянь, экспортирующие автозапчасти, технику и одежду в Россию.

Несмотря на смягчение кризиса, некоторые люди все еще остаются на стороне, так как не уверены в том, что произойдет в будущем. Он отметил, что не может назвать компании, которые приостановили поставки, но подчеркнул, что такие случаи имеют место быть.

Китайские власти пытались снизить значение происходящих событий в выходные дни и выразили свою поддержку Москве. Однако в понедельник высокопоставленный американский чиновник заявил, что мятеж вызвал беспокойство в руководстве Коммунистической партии Китая (КПК), и некоторые аналитики в Китае и за его пределами начали задавать вопрос о необходимости ослабления политических и экономических связей с Москвой для Пекина.

"Это стало ложкой дегтя в бочке меда отношений "без ограничений", – комментирует сингапурский аналитик по безопасности Александр Нил.

Напомним, что США будут добиваться выдачи Пригожина. Так, по словам Джон Кирби США ничего не известно о местонахождении Пригожина и большей части войск Вагнера.

Кроме того, президент США Джо Байден 26 июня заявил, что США непричастны к мятежу Пригожина. Американский лидер отметил, что конечный результат провального восстания в России еще предстоит увидеть. Он также заявил, Запад и НАТО не имеют отношения к этим событиям.