НАТО усиливает оборону из-за угрозы со стороны России и Беларуси, — Столтенберг

Лидеры государств видят усиление опасности нестабильности в вероятном перемещении "вагнеровцев" в Беларусь. Генсекретарь альянса сообщил, что Москва и Минск уже получили "четкое сообщение" о готовности НАТО защищаться.

В Североатлантическом альянсе (НАТО) взволнованы из-за возможности перемещения наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь и готовы защищать членов в случае угрозы. Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как передали журналисты Reuters в материале от 28 июня.

"Если "Вагнер" разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большей опасностью нестабильности", — проинформировал во время брифинга президент Литвы Гитанас Науседа.

Польский лидер Анджей Дуда также сказал, что ситуация "серьезная и очень тревожная" и требует "сильных решений". Он уточнил, что речь идет о жестком ответе НАТО.

Генсекретарь НАТО добавил, что делать выводы о значении перемещения "вагнеровцев" для других стран рано. По его словам, альянс в последние годы усиливал оборону восточного фланга.

"Мы послали четкое сообщение Москве и Минску, что НАТО здесь, чтобы защитить каждого союзника, каждый дюйм территории НАТО", — подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что во время предстоящего саммита члены НАТО примут решения, призванные укрепить коллективную оборону. Речь идет, в частности, об увеличении численности сил высокой готовности. Также чиновник заверил, что альянс уже увеличил военное присутствие в восточной части.

По мнению генсекретаря, военный мятеж Евгения Пригожина свидетельствует об углублении разногласий в стране-агрессорке из-за войны на территории Украины. Столтенберг призвал не недооценивать РФ и продолжать поддерживать украинцев.

Напомним, 26 июня в росСМИ сообщили о начале строительства на территории Беларуси лагеря, в котором якобы планируют разместить не менее восьми тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". По данным медиа, база якобы находится всего в 200 километрах от границы с Украиной.

Однако 27 июня в ГПСУ проинформировали, что не зафиксировали строительства лагеря для российских наемников.