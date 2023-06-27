"Работ не фиксируем": в ГПСУ не подтвердили строительство лагеря для ЧВК "Вагнер" в Беларуси

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, украинская разведка продолжается следить за ситуацией. Поводов для беспокойства пока что нет, но отвергать этот сценарий нельзя.

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Украинские пограничники пока что не зафиксировали строительство базы для наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает пресс-служба ведомства 27 июня.

По его словам, украинская разведка продолжает следить за ситуацией, но вся информация о строительстве лагерей для бойцов ЧВК "Вагнер" недалеко от украинской границы не соответствует действительности.

"Что касается появления информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем", — говорится в сообщении.

При этом, нельзя исключать окончательно такой сценарий. Противник может в любой момент начать подготовку к прибытию новых российских оккупантов на свою территорию.

Андрей Демченко заявил, что за ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Госпогранслужбы и им известно обо всех планах наших "соседей.

Такого же мнения придерживаются и расследователи из мониторингового проекта "Беларускі Гаюн". В своих социальных сетях они заявляли, что не располагают данными, которые подтверждали бы факт строительства лагерей.

"Что касается возможной переброски наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь, то мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные путем прямого наблюдения. На сегодняшний день, никаких колонн ЧВК движущихся в Беларусь или уже находящихся в РБ — нет", — говорится в сообщении.

Напомним, что 26 июня российское медиа "Верстка" сообщило, что в Беларуси началось строительство лагерей, в которых в ближайшее время планируют разместить не менее 8 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". Расположить этот лагерь противник хотел рядом с городом Осиповичи, всего в 200 километрах от границы с Украиной.