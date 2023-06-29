Первый визит после мятежа Пригожина: Путин бросился к толпе в Дагестане (видео)

В Дербенте российский диктатор не только не гнушался рукопожатиями и объятиями с присутствующими, но даже позволил себе несколько поцелуев.

Глава Кремля Владимир Путин поехал в Дагестан, где встретился с жителями Дербента. Пропагандистские каналы опубликовали соответствующее видео.

Можно увидеть, что диктатор всем жмет руку и раздает поцелуи несовершеннолетним девочкам. В соцсетях фолловеры начали обсуждать, настоящий ли это президент РФ. Некоторые из пользователей заявили, что это точно двойник, настоящему понадобился бы 2-недельный карантин.

В Дербенте российский диктатор не только не гнушался рукопожатиями и объятиями с присутствующими, но даже позволил себе несколько поцелуев.

Двойники Путина

Украинская военная разведка в режиме реального времени отслеживает местонахождение российского президента Владимира Путина. Его очень хорошо охраняют. Представители ГУР отметили, что хоть и предпринимаются усилия скрыть информацию о том, где находится Путин и другие близкие к режиму лица, в том числе с помощью таких "технологий" как использование двойников, все же это не то, что можно было бы скрыть.

Издание Bild считает, что Путин имеет два типа двойников. Именно двойники главы Кремля побывали в оккупированном Мариуполе и Херсонской области, считают аналитики. Их выдают черты лица, которые трудно подделать. Они отличаются от оригинала формой ушей, носа и другими чертами, которые трудно подделать.

Напомним, 26 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился новыми подробностями военного мятежа, который произошел в России на выходных. Он вспомнил, что народ РФ встретил мятеж с радостью и флагами. Одна из колонн отправилась в Ростов, а вторая поехала в направлении Москвы. За 24 часа, как говорит Евгений Пригожин, удалось пройти 780 километров и ни один солдат не был убит на земле.