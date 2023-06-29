"Жаба – молодец": Путин вспомнил детский мультфильм на форуме (видео)

Президент России решил блеснуть знаниями в области решения экологических проблем. Отличным примером он считает жабу из мультика, которая поедает мусор.

Президент России Владимир Путин похвалил мусорную жабу из детского российского мультсериала "Куми-Куми". Она выращивает полезные вещи из отходов, заявил глава государства 29 июня при обсуждении экологических проблем на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Для малышей есть такой мультик "Мусорная жаба". Когда там что-то выращивают и используют мусор, жаба этот мусор поедает и потом что-то выращивает", — сказал он.

По его словам, дело это — очень хорошее и "жаба — молодец, она на нашей стороне".

"Жаба занимается решением экологических проблем", — заключил диктатор.

Продюсер мультсериала "Куми-Куми" Илья Попов обрадовался, что Путин обратил внимание на его творение.

"Российские мультфильмы, в том числе о мусорной жабе, уделяют большое внимание социально значимым проблемам общества, например, экологии. Во всех мультфильмах, которые у нас есть, всегда присутствуют темы, направленные на развитие детей, а также многозначимые социальные темы. Очень приятно, что на это руководство страны обращает внимание", — заявил Попов журналистам.

Мультсериал о мусорной жабе выходит с 2012 года, он рассчитан на детей до 12 лет.

Напомним, что экологи из Европейского союза призывали ввести уголовную ответственность за экоцид, который совершила Россия во время большой войны в Украине.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 июня сказал, что российские оккупанты устроили самую большую техногенную катастрофу в мире за последние десятилетия, подорвав Каховскую ГЭС.