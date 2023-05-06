В ЕС призвали привлечь Россию к ответственности за экологическую катастрофу в Украине

По словам экспертов, Евросоюзу необходимо ввести уголовную ответственность за экоцид, чтобы в будущем привлечь Россию к ответственности. Так, военные действия в Украине стали причиной уничтожения больших площадей лесов, загрязнению воздуха и воды.

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Экологи из Европейского социально-экономического комитета (СЕК) призвали Европейский союз ввести уголовную ответственность за преступление экоцида, который совершила РФ во время полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом сказано в официальном заявлении СЕК.

Аналитики заявили, что комитетом было принято заключение о праве на здоровую окружающую среду в ЕС. Особенно это актуально в контексте войны в Украине.

"СЕК считает, что это поможет привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить подобные экологические катастрофы в будущем", – говорится в заявлении.

Кроме того, специалисты из СЕК призвали Европейский союз задокументировать и оценить последствия вторжения России в Украину на экологию, чтобы затем юридически защитить окружающую среду и создать основы для ее восстановления.

В СЕК привели данные, согласно которым, военные действия в Украине стали причиной уничтожения больших площадей лесов, загрязнению воздуха и воды. Примечательно, что на территорию Украины приходится 35% биоразнообразия Европы.

Что такое СЕК

Комитет создан в 1957 году согласно Договору об учреждении Европейского Сообщества, чтобы обеспечить представительство интересов разных экономических и социальных групп. Члены Социально-экономического комитета относятся к таким категориям так называемого организованного гражданского общества как наниматели, профсоюзные деятели и представители различных групп интересов. Комитет давать советы Еврокомиссии и Совету Европы, которые обязаны консультироваться с ним по социальным и экономическим вопросам.

Ранее доктор экологии Иван Русев, руководитель отдела исследований Национального парка Тузловские лиманы заявлял, что более сотни дельфинов погибли в апреле из-за действий россиян в Черном море. По предположению эксперта, количество погибших животных в результате поражения военными сонарами кораблей ВМФ РФ может быть больше.