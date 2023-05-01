Более сотни дельфинов погибли в апреле из-за действий россиян в Черном море, – эколог (фото)

Эколог Иван Русев предположил, что количество погибших животных в результате поражения военными сонарами кораблей ВМФ РФ может быть больше.

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За апрель 2023 года в Черном море из-за российских захватчиков погибли более сотни дельфинов. Об этом 1 мая сообщил в Facebook доктор экологии Иван Русев, руководитель отдела исследований Национального парка Тузловские лиманы.

Он отметил, что за прошлый месяц зарегистрировали сотню погибших дельфинов в бухтах Севастополя и вблизи портов и других берегов оккупированного Крыма и недалеко от Новороссийска, Геленджика, Сочи, Анапы. У погибших животных были поражения, характерные для военных сонаров.

"Трагический апрель для дельфинов вблизи оккупированного Крыма", – отметил он.

Иван Русев обратил внимание на то, что только на побережье оккупированного полуострова, по информации российских источников, с января уже было зафиксировано 77 погибших китообразных. Афалины – лидеры в печальной статистике.

По словам эколога, если сейчас только зарегистрированных уже более 100 погибших животных, то фактическая их гибель намного больше. Научные расчеты свидетельствуют о более чем 1000 особях.

Эколог отмечает, что массовая гибель морских млекопитающих происходит даже на фоне относительно невысокой активности российского флота. Также он напомнил, что в ОК "Південь" предупреждали о высоком уровне ракетной угрозы носителей "Калибров" и авиации.

Напомним, биолог рассказал, что боевые дельфины во временно оккупированном Севастополе не помешают украинским беспилотикам и дронам во время освобождения полуострова, но животные оказались заложниками россиян. Издание Naval News сообщило о том, что российские захватчики для обороны Севастопольской бухты от дронов используют боевые дельфины. В статье говорится, что сейчас вход в порт якобы защищен не менее шести рядами физических барьеров, патрульными катерами, артиллерией, а также "противодолазными" дельфинами.