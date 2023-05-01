Понад сотня дельфінів загинула у квітні через дії росіян в Чорному морі, – еколог (фото)

Еколог Іван Русєв припустив, що кількість загиблих тварин внаслідок ураження військовими сонарами кораблів ВМФ РФ може бути більшою.

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За квітень 2023 року в Чорному морі через російських загарбників загинуло понад сотню дельфінів. Про це 1 травня повідомив в Facebook доктор екології Іван Русєв, керівник відділу досліджень Національного парку Тузлівські лимани.

Він зазначив, що за минулий місяць зареєстрували сотню загиблих дельфінів у бухтах Севастополя та поблизу портів та інших берегів окупованого Криму та неподалік Новоросійська, Геленджика, Сочі, Анапи. У загиблих тварин були ураження, характерні для військових сонарів.

"Трагічний квітень для дельфінів навколо окупованого Криму", – зазначив він.

Іван Русєв звернув увагу на те, що лише на узбережжі окупованого півострова, за інформацією російських джерел, з січня вже було зафіксовано 77 загиблих китоподібних. Афаліни – лідери у сумній статистиці.

Зі слів еколога, якщо зараз лише зареєстрованих вже понад 100 загиблих тварин, то фактична їхня загибель набагато більша. Наукові розрахунки свідчать про понад 1000 особин.

Еколог зазначає, що масова загибель морських ссавців відбувається навіть на тлі відносно невисокої активності російського флоту. Також він нагадав, що в ОК "Південь" попереджали про високий рівень ракетної загрози носіїв "Калібрів" і авіацію.

Нагадаємо, біолог розповів, що бойові дельфіни в тимчасово окупованому Севастополі не завадять українським безпілотникам та дронам під час звільнення півострова, але тварини виявилися заручниками росіян. Видання Naval News повідомило про те, що російські загарбники для оборони Севастопольської бухти від дронів використовують бойових дельфінів. В статті йдеться про те, що зараз вхід до порту нібито захищений не менш ніж шістьма рядами фізичних бар'єрів, патрульними катерами, артилерією, а також "противодолазними" дельфінами.