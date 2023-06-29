Крушение "Боинга" МАУ под Тегераном: Украина подает иск против Ирана, – МИД

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 был сбит неподалеку Тегерана в январе 2020 года. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Украина и еще ряд государств подают иск в Международный суд ООН против Ирана в связи с крушением самолета рейса PS752 в 2020 году. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Telegram 29 июня.

"Украина и другие участники Международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбивание самолета рейса PS752", — написал Николенко.

Члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, заявили о намерении привлечь Иран к ответственности за незаконный удар по украинскому самолету.

"Между Ираном и Координационной группой не было достигнуто соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации", — говорится в заявлении.

Крушение рейса PS752: что известно

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал в 60 километрах от Тегерана 8 января 2020 года. Все 180 людей, находившиеся на борту, погибли.

В апреле 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что иранские военные сбили самолет МАУ преднамеренно. По его словам, об этом говорит отказ Ирана предоставить Украине полный доступ к расследованию обстоятельств катастрофы.

При этом судебно-медицинская экспертиза Канады, расследовавшая катастрофу Боинга МАУ PS752 под Тегераном, не выявила доказательств, что армия Ирана целенаправленно сбила пассажирский самолет.

В апреле 2023 года первого фигуранта по делу о крушении самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" приговорили к 13 годам колонии. В обвинительном акте сказано, что командир комплекса ПВО "Тор М-1", вопреки приказу командного пункта и без получения разрешения и вопреки соответствующим указаниям, выпустил две ракеты по украинскому самолету.