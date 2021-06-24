Канадская экспертиза не подтвердила, что Боинг МАУ был сбит Ираном намеренно, — СМИ

Выводы следственной комиссии не освобождают Иран от ответственности за гибель невинных людей, поэтому Канада может ввести санкции против Тегерана.

Судебно-медицинская экспертиза Канады, расследовавшая катастрофу Боинга МАУ PS752 под Тегераном, не выявила доказательств, что армия Ирана целенаправленно сбила пассажирский самолет, передает CBC News.

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Журналисты получили доступ к отчету комиссии, которая работала на протяжении восьми месяцев. Документ был основан на всех доказательствах, которые есть в распоряжении Канады.

По данным СМИ, Иран не предоставил достоверное объяснение, как и почему его военные сбили Боинг МАУ PS752 под Тегераном. Криминалисты уверены, что КСИР и власти Республики ответственны за создание опасной ситуации.

"Хотя группа судебно-медицинской экспертизы не нашла доказательств, что крушение рейса PS752 было преднамеренным, это никак не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей", – сказано в отчете.

Канадская судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что серия действий иранских гражданских и военных властей вызвала опасную ситуацию, когда ранее выявленные риски недооценивались и не принимались всерьез, и только Иранская Республика имеет полный доступ к уликам, месту крушения и свидетелям.

"Ответственность за то, чтобы дать окончательные ответы по всем аспектам этой трагедии, лежит на Иране", — говорится в сообщении криминалистов.

По словам журналистов, публикация этого отчета по катастрофе Боинга МАУ PS752 под Тегераном дает возможность Канаде ввести санкции в отношении Ирана. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в этом документе решил обратиться к семьям жертв авиакатастрофы и заверил, что правительство страны будет использовать все возможные средства давления на Иранскую Республику, в том числе обращение в Международный суд в Гааге.

"Отчет демонстрирует, что официальная оценка событий Ираном лицемерна, вводит в заблуждение и поверхностна, и намеренно игнорирует ключевые факторы. Удобно обвинить в гибели (рейса PS752 — ред.) нескольких младших сотрудников. Высшие должностные лица режима приняли решения, которые привели к этой трагедии, и мир не должен позволять им безнаказанно прятаться за горсткой козлов отпущения низшего ранга", — сказано в заявлении Джастина Трюдо.

Ранее Фокус сообщал, что Боинг МАУ упал после взлета 8 января 2020 года. Пассажирский рейс PS752 был сбит ракетой иранских военных, а в авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Через какое-то время официальный Тегеран заявил, что бойцы КСИР ошибочно сбили пассажирский лайнер.

Также Фокус рассказывал, что ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств катастрофы рейса PS752. В специальном докладе ООН сказано, что иранские власти внесли путаницу в расследование и не спешат отвечать на ключевые вопросы в расследовании катастрофы Боинга МАУ.