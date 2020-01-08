Появились первые подробности о погибших в авиакатастрофе пассажирах и экипаже

На борту упавшего украинского самолета авиакомпании МАУ Boeing 737 погибли 167 пассажиров и 9 человек экипажа. Об этом сообщает Islamic Republic News Agency.

По словам замглавы Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран (член Красного креста, – ред.) на место происшествия было направлено около 40 спасательных команд.

Глава антикризисного управления офиса губернатора Тегерана Мансур Дараджати сообщил, что около 140 погибших пассажиров были иранцами.

Также он добавил, что спасатели завершили поиск останков пассажиров.

В это же время, глава МЧС Ирана Пир Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета были 147 иранцев и 32 иностранных пассажира.

Источники украинского издания theБабель сообщают, что украинцами были 3 пассажира и еще 9 членов экипажа. Остальные же летели в Европе и Канаду с пересадкой в Борисполе. По из данным погибли 176 человек, среди них 12 украинцев.

А в СНБО сообщили, что на борту были 177 человек (168 пассажиров и 9 членов экипажа).

Цензор.net пишет, что на борту находились около 180 человек: граждане Украины – 2, граждане Ирана – 71, граждане Канады -73, граждане Германии – 4, граждане Великобритании – 3, граждане Швеции – 8, граждане Афганистана – 6. Около 13 членов экипажа (граждане Украины).

В Офисе президента добавили, что МИД готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Пока выясняется точный список тех, кто сел на борт самолета.

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В СНБО уточнили, что среди погибших - 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

Как ранее сообщал Фокус: