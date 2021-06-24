Канадська експертиза не підтвердила, що Боїнг МАУ був збитий Іраном навмисно, — ЗМІ
Висновки слідчої комісії не звільняють Іран від відповідальності за загибель невинних людей, тому Канада може ввести санкції проти Тегерана.
Судово-медична експертиза Канади, що розслідувала катастрофу Боїнга МАУ PS752 під Тегераном, не виявила доказів, що армія Ірану цілеспрямовано збила пасажирський літак, передає CBC News.
Журналісти отримали доступ до звіту комісії, яка працювала протягом восьми місяців. Документ був заснований на всіх доказах, які є в розпорядженні Канади.
За даними ЗМІ, Іран не надав достовірне пояснення, як і чому його військові збили Боїнг МАУ PS752 під Тегераном. Криміналісти впевнені, що КВІР і влада Республіки відповідальні за створення небезпечної ситуації.
"Хоча група судово-медичної експертизи не знайшла доказів, що крах рейсу PS752 був навмисним, це ніяк не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 невинних людей", — сказано у звіті.
Канадська судово-медична експертиза дійшла висновку, що серія дій іранських цивільної і військової влади викликала небезпечну ситуацію, коли раніше виявлені ризики недооцінювалися і не сприймалися всерйоз, і тільки Іранська Республіка має повний доступ до доказів, місця аварії і свідків.
"Відповідальність за те, щоб дати остаточні відповіді щодо всіх аспектів цієї трагедії, лежить на Ірані", — йдеться в повідомленні криміналістів.
За словами журналістів, публікація цього звіту щодо катастрофи Боїнга МАУ PS752 під Тегераном дає можливість Канаді ввести санкції щодо Ірану. Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо в цьому документі вирішив звернутися до сімей жертв авіакатастрофи і запевнив, що уряд країни буде використовувати всі можливі засоби тиску на Іранську Республіку, у тому числі звернення до Міжнародного суду в Гаазі.
"Звіт демонструє, що офіційна оцінка подій Іраном лицемірна, вводить в оману і поверхнева, і навмисно ігнорує ключові фактори. Зручно звинуватити в загибелі (рейсу PS752 — ред.) кількох молодших співробітників. Вищі посадові особи режиму прийняли рішення, які призвели до цієї трагедії, і світ не повинен дозволяти їм безкарно ховатися за жменькою цапів-відбувайлів нижчого рангу", — сказано в заяві Джастіна Трюдо.
Раніше Фокус повідомляв, що Боїнг МАУ впав після зльоту 8 січня 2020 року. Пасажирський рейс PS752 був збитий ракетою іранських військових, а в авіакатастрофі загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Через якийсь час офіційний Тегеран заявив, що бійці КВІР помилково збили пасажирський лайнер.
Також Фокус розповідав, що ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин катастрофи рейсу PS752. У спеціальній доповіді ООН сказано, що іранська влада внесла плутанину в розслідування і не поспішає відповідати на ключові питання в розслідуванні катастрофи Боїнга МАУ.