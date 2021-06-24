Канадська експертиза не підтвердила, що Боїнг МАУ був збитий Іраном навмисно, — ЗМІ

Висновки слідчої комісії не звільняють Іран від відповідальності за загибель невинних людей, тому Канада може ввести санкції проти Тегерана.

Судово-медична експертиза Канади, що розслідувала катастрофу Боїнга МАУ PS752 під Тегераном, не виявила доказів, що армія Ірану цілеспрямовано збила пасажирський літак, передає CBC News.

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Журналісти отримали доступ до звіту комісії, яка працювала протягом восьми місяців. Документ був заснований на всіх доказах, які є в розпорядженні Канади.

За даними ЗМІ, Іран не надав достовірне пояснення, як і чому його військові збили Боїнг МАУ PS752 під Тегераном. Криміналісти впевнені, що КВІР і влада Республіки відповідальні за створення небезпечної ситуації.

"Хоча група судово-медичної експертизи не знайшла доказів, що крах рейсу PS752 був навмисним, це ніяк не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 невинних людей", — сказано у звіті.

Канадська судово-медична експертиза дійшла висновку, що серія дій іранських цивільної і військової влади викликала небезпечну ситуацію, коли раніше виявлені ризики недооцінювалися і не сприймалися всерйоз, і тільки Іранська Республіка має повний доступ до доказів, місця аварії і свідків.

"Відповідальність за те, щоб дати остаточні відповіді щодо всіх аспектів цієї трагедії, лежить на Ірані", — йдеться в повідомленні криміналістів.

За словами журналістів, публікація цього звіту щодо катастрофи Боїнга МАУ PS752 під Тегераном дає можливість Канаді ввести санкції щодо Ірану. Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо в цьому документі вирішив звернутися до сімей жертв авіакатастрофи і запевнив, що уряд країни буде використовувати всі можливі засоби тиску на Іранську Республіку, у тому числі звернення до Міжнародного суду в Гаазі.

"Звіт демонструє, що офіційна оцінка подій Іраном лицемірна, вводить в оману і поверхнева, і навмисно ігнорує ключові фактори. Зручно звинуватити в загибелі (рейсу PS752 — ред.) кількох молодших співробітників. Вищі посадові особи режиму прийняли рішення, які призвели до цієї трагедії, і світ не повинен дозволяти їм безкарно ховатися за жменькою цапів-відбувайлів нижчого рангу", — сказано в заяві Джастіна Трюдо.

Раніше Фокус повідомляв, що Боїнг МАУ впав після зльоту 8 січня 2020 року. Пасажирський рейс PS752 був збитий ракетою іранських військових, а в авіакатастрофі загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Через якийсь час офіційний Тегеран заявив, що бійці КВІР помилково збили пасажирський лайнер.

Також Фокус розповідав, що ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин катастрофи рейсу PS752. У спеціальній доповіді ООН сказано, що іранська влада внесла плутанину в розслідування і не поспішає відповідати на ключові питання в розслідуванні катастрофи Боїнга МАУ.