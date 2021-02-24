ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин катастрофи літака МАУ під Тегераном

Іранська влада внесла плутанину в розслідування і не поспішає відповідати на ключові питання в розслідуванні катастрофи.

Іран міг навмисне приховати обставини збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в 2020 році. Свої доводи представила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар, пише видання DW.

Вона передбачає, що невідповідності в офіційних висловлюваннях влади Ірану повинні були "створити максимальну плутанину та мінімальну зрозумілість". Представниця ООН оприлюднила лист із питаннями щодо катастрофи авіалайнера МАУ, які надіслала уряду Тегерана в грудні, проте до цих пір не отримала відповідей.

Так за даними іранського розслідування однією з причин, через яку атакували український літак, стала помилка зв'язку через переміщення армійської радіолокаційної станції. Аньєс Калламар зазначила, що іранці так і не пояснили, чому змінили позицію військової техніки. Крім того, Іран не пояснив, чому перед обстрiлом не перевірили розміри і льотні характеристики мети.

Аньєс Калламар заявила, що іранська влада допустила на місце катастрофи літака мародерів, а після розрівняла територію. За її словами, таким чином вони позбавили родичів можливості отримати речі загиблих, які вони взяли із собою в рейс.

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який вирушав у рейс за маршрутом Тегеран-Київ, незабаром після зльоту впав у міжнародному аеропорту імені Імама Хомейні 8 січня 2020. Унаслідок загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, які перебували на борту. 11 січня влада Ірану заявила, що їхні військові помилково збили авіалайнер ракетою.

Раніше заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна одна продовжує розслідування катастрофи Boeing 737-800 у Тегерані. За його словами, незважаючи на постійні переговори, Канада місяцями відповідає на запити про правову допомогу, а Іран відмовляється надавати інформацію, необхідну для розслідування, прикриваючись військовою таємницею і надаючи неповні відповіді.