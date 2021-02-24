ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств крушения самолета МАУ под Тегераном

Иранские власти внесли путаницу в расследование и не спешат отвечать на ключевые вопросы в расследовании катастрофы.

Иран мог умышленно скрыть обстоятельства сбития самолета "Международных авиалиний Украины" в 2020 году. Свои доводы представила специальная докладчица ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, пишет издание DW.

Она предполагает, что несоответствия в официальных высказываниях властей Ирана должны были "создать максимальную путаницу и минимальную ясность". Представитель ООН обнародовала письмо с вопросами по катастрофе авиалайнера МАУ, которые отправила правительству Тегерана в декабре, однако до сих пор не получила ответов.

Так по данным иранского расследования одной из причин, по которой атаковали украинский самолет, стала ошибка связи из-за перемещения армейской радиолокационной станции. Аньес Калламар отметила, что иранцы так и не объяснили, почему сменили позицию военной техники. Кроме того, Иран не объяснил, почему перед обстрелом не проверили размеры и летные характеристики цели.

Аньес Калламар заявила, что иранские власти допустили на место крушения самолета мародеров, а после разравняли территорию. По ее словам, таким образом они лишили родственников возможности получить вещи погибших, которые они взяли с собой в рейс.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который отправлялся в рейс по маршруту Тегеран-Киев, вскоре после взлета рухнул в международном аэропорту имени имама Хомейни 8 января 2020. В результате погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, которые находились на борту. 11 января власти Ирана заявили, что их военные по ошибке сбили авиалайнер ракетой.

Ранее заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина одна продолжает расследование катастрофы Boeing 737-800 в Тегеране. По его словам, несмотря на постоянные переговоры, Канада месяцами отвечает на запросы о правовой помощи, а Иран отказывается предоставлять информацию, необходимую для расследования, прикрываясь военной тайной и предоставляя неполные ответы.