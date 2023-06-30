Дом мечты в кабине пилота: отец и сын построили мини-дом из фюзеляжа самолета (фото)

На превращение кабины самолета в мини-дом семья потратила 6 недель. Компактный дом имеет 130 квадратных футов внутреннего пространства.

В Австралии отец и сын построил крошечный дом из утилизированной кабины самолета. Его оборудовали балконом, гардеробной и солнечными панелями. Сейчас мини-дом продают за 29 000 фунтов стерлингов. О необычном трейлере пишет издание The Sun.

Так, команда The Tiny House Guys, как окрестили себя отец и сын, потратили 6 недель на то, чтобы превратить фюзеляж турбовинтового самолета Dash 8 в мини-дом. К кабине прикрепили цилиндрическую плоскую часть и добавили солнечные панели и даже встроили ванную комнату с душем.

Дом-каюту позже оборудовали мини-кухней и пространством для хранения вещей.

Ребята из Tiny House убрали сиденья, сохранили главную дверь, рабочее окно запасного выхода, а также основную форму.

В доме установили раздвижные двери, металлическую лестницу, балкон и оставили иллюминаторы.

Компактный мини-дом имеет 130 квадратных футов внутреннего пространства. Теперь его продают за 29 000 фунтов стерлингов.

Напомним, что в США девушка приобрела списанный самолет Boeing 777-200 и превратила его в экодом с "секретной" комнатой.

Ранее сообщалось, что американец потратил $20 тысяч на будку для своей собаки . В "доме мечты" есть мини-холодильник, спальня и телевизор, где транслируются только клипы с белками.