В США девушка превратила самолет Boeing 777 в "дом мечты" с секретной комнатой (фото, видео)

Карла Кэри приобрела списанный самолет в июне 2020 года, поскольку не смогла найти подходящий участок для строительства дома.

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В Калифорнии (США) девушка купила списанный самолет Boeing 777-200 и превратила его в необычный эко-дом. О том, как ей это удалось, Карла Кэри рассказала на странице в Инстаграме, посвященной необычному дому.

По словам девушки, идея начать обживать старый самолет пришла к ней, когда они с мужем искали участок для строительства дома. Большинство вариантов были слишком дорогие. А единственный приемлемый по цене участок земли находился рядом с аэропортом.

Поэтому в июне 2020 года Кэри, которая и до этого увлекалась авиацией, пришла в голову идея выкупить списанный самолет и превратить его в дом.

"Я превращу самый большой в мире коммерческий двухместный реактивный самолет во что-то свежее и новое. Вместо того чтобы позволить этому самолету быть утилизированным и уничтоженным, я дам ему новую жизнь", — написала девушка в соцсети.

Для начала она демонтировала пассажирские сиденья, туалеты и даже часть кабины.

А еще Кэри организовала в самолете-доме "секретную комнату".

"Секретная комната для отдыха экипажа обычно находится над верхними ящиками и потолочными панелями. И никто на самом деле не знает, что она там есть. Но стюардессы и члены экипажа используют ее, чтобы спать на очень длинных рейсах", — рассказала Кэри.

Девушка купила списанный самолет и шаг за шагом превращает его в уникальный дом Фото: justaplanehouse/Instagram

Пока девушка еще работает над внутренним наполнением дома-самолета. Она ожидает, что ее проект будет окончательно завершен к началу 2024 года.

Напомним, в конце 2021 года СМИ писали о том, что в Техасе появится крупнейший в мире район из домов, напечатанных на 3D-принтере. Район, запланированный в Остине, штат Техас, спроектирован BIG-Bjarke Ingels Group, известной командой архитекторов и дизайнеров. Несмотря на использование некоторых обычных строительных материалов, напечатанные дома также будут энергоэффективны, а в процессе их создания практически не будет строительного мусора, что делает их экологичными.

В этом же году стало известно о том, что в Сардинии на 3D-принтере напечатали футуристические здания. Архитекторы проекта объединили достижения в 3D-печати, "зеленую" энергию и творческие идеи художника Константино Нивола