В Техасе появится крупнейший в мире район из домов, напечатанных на 3D-принтере (фото)

Строительство 100 домов в американском городе Остин начнется в 2022 году.

Технология 3D-печати становится все более популярной и вскоре она будет применена для строительства крупнейшего квартала из 100 домов в Остине, штат Техас, сообщает interestingengineering.com.

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Этот проект будут воплощать в жизнь строительные компании Lennar Group и ICON. Последняя известна тем, что напечатала целую улицу домов в Техасе, а также построила Mars Dune Alpha, среду обитания, имитирующих жизнь на Марсе (с ее помощью тренируются астронавты НАСА).

Основой станет запатентованный строительный материал под названием Lavacrete. ICON также будет использовать роботизированную систему, которая печатает со скоростью 25,4 см в секунду, что позволит довольно быстро возвести дом. Например, здания на техасской улице построили всего за 7 дней.

"3D-печать позволяет создавать качественные здания, а также удешевляет их постройку", — заявил Джейсон Баллард, соучредитель и генеральный директор ICON.

[ + – ] Так будет выглядеть район из напечатанных домов Фото: ICON Build

По словам Балларда, в настоящее время в США не хватает жилья, люди нуждаются в 5 млн новых домов, которые можно построить быстро "без ущерба для качества, красоты и устойчивости" с использованием технологий его компании.

Район, запланированный в Остине, штат Техас, спроектирован BIG-Bjarke Ingels Group, известной командой архитекторов и дизайнеров. Несмотря на использование некоторых обычных строительных материалов, напечатанные дома также будут энергоэффективны, а в процессе их создания практически не будет строительного мусора, что делает их экологичными.

[ + – ] 3D-дома становятся популярными в США Фото: ICON Build

Построенные в соответствии с Международным строительным кодексом (IBC), 3D-дома смогут выдерживать экстремальные погодные условия и смогут прослужить столько же, если не дольше, чем дома традиционной постройки. Согласно пресс-релизу, в новом районе, запланированном на 2022 год, также будут установлены фотоэлектрические крыши, что сделает их устойчивыми и энергонезависимыми.

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