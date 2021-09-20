Дома в форме бабочек: в Сардинии на 3D-принтере напечатали футуристические здания

Архитекторы проекта объединили достижения в 3D-печати, "зеленую" энергию и творческие идеи художника Константино Нивола

Студия MASK Architects разработала первую в мире стальную 3D-печатную конструкцию модульных домов, дизайн которых был разработан архитекторами Ознуром Пинар Шером и Данилом Петта. Дома размещены в городе Орани в итальянском регионе Сардиния. О необычной разработке сообщает Interesting Engineering.

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Создание домов включает в себя применение 3D-печатной строительной системы "экзоскелет", которая поддерживает и распределяет все функциональные элементы здания. Дом состоит из полого центрального столба, вставленного на 1/3 своей длины в землю, и различных органических ветвей, которые поддерживают три этажа здания. На каждом этаже периметральная рама разделяет и поддерживает фасады, состоящие из панелей, смоделированных в соответствии с органической формой дома. В доме находится энергетическая башня, которая покрыта солнечными панелями и может силою ветра вращаться на 360 градусов, приводя в действие ветряные турбины. Примечательно, что для зданий не предусмотрены искусственные лестницы. Место, на котором расположены дома, представляет собой неровный склон горы, который преобразовали в ступенчатые секции, обеспечивающие различные уровни для размещения модулей.

Проект называется Madre Natura ("Мать-природа"). При разработке оригинальной формы домов в виде бабочек архитекторы вдохновлялись скульптурой Lа Madre Константино Нивола, музей которого находится в Орани. Концепция скульптуры включает в себя символическое единение человека с природой-матерью, которое для дальних предков жителей острова имела большое значение. Таким образам, отсылая к натуралистическим образам Ниволы, архитекторы пытались гармонично связать свой проект с естественным дизайном окружающего мира, подчеркивая идею Ниволы об объединяющей роли искусства, гражданского общества и природы.

"Мы стремимся объединить фигуру матери, которая является важнейшим стержнем человеческого общества, и то, как заботливая мать заботится о своих детях, и то, как мир заботится о нас. Используя современные технологии и функциональные возможности, мы стремимся принять природу в качестве материнской фигуры и защитить ее, как мать защищает своих детей. Мы хотим, чтобы проект стал культовой достопримечательностью, которой можно было бы любоваться как издалека, так и в пределах города",- рассказали архитекторы.

Первый жилой дом в Европе, полностью напечатанный на 3D-принтере был построен в мая 2021. Семья из Нидерландов поселилась в бетонном сооружении, которое юридически стал полноценным объектом недвижимости, выполненным с использованием технологии 3D печати.