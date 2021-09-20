Будинки у формі метеликів: у Сардинії на 3D-принтері надрукували футуристичні будівлі

Архітектори проєкту об'єднали досягнення в 3D-друку, "зелену" енергію і творчі ідеї художника Костянтино Нівола

Студія MASK Architects розробила першу у світі сталеву 3D-друковану конструкцію модульних будинків, дизайн яких був розроблений архітекторами Ознуром Пінар Шером і Данилом Петта. Будинки розміщені в місті Орані в італійському регіоні Сардинія. Про незвичайну розробку повідомляє Interesting Engineering.

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Створення будинків включає в себе застосування 3D-друкованої будівельної системи "екзоскелет", яка підтримує і розподіляє всі функціональні елементи будівлі. Будинок складається з полого центрального стовпа, вставленого на 1/3 своєї довжини в землю, і різних органічних гілок, які підтримують три поверхи будівлі. На кожному поверсі периметральна рама розділяє і підтримує фасади, що складаються з панелей, змодельованих відповідно до органічної форми будинку. У будинку є енергетична вежа, яка покрита сонячними панелями і може силою вітру обертатися на 360 градусів, приводячи в дію вітряні турбіни. Примітно, що для будівель не передбачені штучні сходи. Місце, на якому розташовані будинки, являє собою нерівний схил гори, який перетворили в ступеневі секції, що забезпечують різні рівні для розміщення модулів.

Проєкт називається Madre Natura ("Мати-природа"). При розробці оригінальної форми будинків у вигляді метеликів архітектори надихалися скульптурою Lа Madre Костянтино Нівола, музей якого розташований в Орані. Концепція скульптури включає в себе символічне єднання людини з природою-матір'ю, яке для далеких предків жителів острова мало велике значення. Таким образам, відсилаючись до натуралістичних образів Нівола, архітектори намагалися гармонійно пов'язати свій проєкт з природним дизайном навколишнього світу, підкреслюючи ідею Нівола про об'єднальну роль мистецтва, громадянського суспільства і природи.

"Ми прагнемо об'єднати фігуру матері, яка є найважливішим стрижнем людського суспільства, і те, як турботлива мати піклується про своїх дітей, і те, як світ піклується про нас. Використовуючи сучасні технології та функціональні можливості, ми прагнемо прийняти природу в ролі материнської фігури і захистити її, як мати захищає своїх дітей. Ми хочемо, щоб проєкт став культовою пам'яткою, якою можна було б милуватися як здалеку, так і в межах міста", — розповіли архітектори.

Перший житловий будинок у Європі, повністю надрукований на 3D-принтері, був побудований у травні 2021. Сім'я з Нідерландів оселилася в бетонній споруді, яка юридично стала повноцінним об'єктом нерухомості, виконаним з використанням технології 3D друку.