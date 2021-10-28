У Техасі з'явиться найбільший у світі район із будинків, надрукованих на 3D-принтері (фото)

Будівництво 100 будинків в американському місті Остін розпочнеться у 2022 році.

Технологія 3D-друку стає все популярнішою і незабаром вона буде застосована для будівництва найбільшого кварталу зі 100 будинків в Остіні, штат Техас, повідомляє interestingengineering.com.

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Цей проєкт втілюватимуть у життя будівельні компанії Lennar Group та ICON. Остання відома тим, що надрукувала цілу вулицю будинків у Техасі, а також побудувала Mars Dune Alpha, місце існування, що імітуює життя на Марсі (з його допомогою тренуються астронавти НАСА).

Основою стане запатентований матеріал під назвою Lavacrete. ICON також використовуватиме роботизовану систему, яка друкує зі швидкістю 25,4 см за секунду, що дозволить досить швидко звести будинок. Наприклад, будівлі на техаській вулиці звели всього за 7 днів.

"3D-друк дозволяє створювати якісні будівлі, а також здешевлює їхнє будівництво", — заявив Джейсон Баллард, співзасновник і генеральний директор ICON.

[ + – ] Так виглядатиме район із надрукованих будинків Фото: ICON Build

За словами Балларда, зараз у США не вистачає житла, люди потребують 5 млн нових будинків, які можна побудувати швидко "без шкоди для якості, краси та стійкості" з використанням технологій його компанії.

Район, запланований в Остіні, Техас, спроєктований BIG-Bjarke Ingels Group, відомою командою архітекторів і дизайнерів. Незважаючи на використання деяких звичайних будівельних матеріалів, надруковані будинки також будуть енергоефективними, а в процесі їхнього створення практично не буде будівельного сміття, що робить їх екологічними.

[ + – ] 3D-будинки стають популярними у США Фото: ICON Build

Побудовані відповідно до Міжнародного будівельного кодексу (IBC), 3D-будинки зможуть витримувати екстремальні погодні умови та зможуть слугувати стільки ж, якщо не довше, ніж будинки традиційного будівництва. Згідно з пресрелізом, у новому районі, запланованому на 2022 рік, також будуть встановлені фотоелектричні дахи, що зробить їх стійкими й енергонезалежними.

Раніше ми повідомляли про те, що на острові Сардинія звели друковані будинки футуристичного дизайну.