У США дівчина перетворила старий літак Boeing 777 на "будинок мрії" із секретною кімнатою (фото, відео)

Карла Кері придбала списаний літак у червні 2020 року, оскільки не змогла знайти відповідну ділянку для будівництва будинку.

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У Каліфорнії (США) дівчина купила списаний літак Boeing 777-200 і перетворила його на незвичайний екобудинок. Про те, як їй це вдалося, Карла Кері розповіла на сторінці в Інстаграмі, присвяченій незвичайному будинку.

За словами дівчини, ідея почати обживати старий літак прийшла до неї, коли вони з чоловіком шукали ділянку для будівництва будинку. Більшість варіантів були занадто дорогі. А єдина прийнятна за ціною ділянка землі знаходилася поруч з аеропортом.

Тому в червні 2020 року Кері, яка й до цього захоплювалася авіацією, спала на думку ідея викупити списаний літак і перетворити його на будинок.

"Я перетворю найбільший у світі комерційний двомісний реактивний літак на щось свіже і нове. Замість того щоб дозволити цьому літаку бути утилізованим і знищеним, я дам йому нове життя", — написала дівчина в соцмережі.

Для початку вона демонтувала пасажирські сидіння, туалети і навіть частину кабіни.

А ще Кері організувала в літаку-будинку "секретну кімнату".

"Секретна кімната для відпочинку екіпажу зазвичай над верхніми шухлядами та стельовими панелями. І ніхто насправді не знає, що вона там є. Але стюардеси та члени екіпажу використовують її, щоб спати на дуже довгих рейсах", — розповіла Кері.

Дівчина купила списаний літак і крок за кроком перетворює його на унікальний будинок Фото: justaplanehouse/Instagram

Поки що дівчина ще працює над внутрішнім наповненням будинку-літака. Вона очікує, що її проєкт буде остаточно завершено до початку 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року ЗМІ писали про те, що в Техасі з'явиться найбільший у світі район із будинків, надрукованих на 3D-принтері. Район, запланований в Остіні, штат Техас, спроєктований BIG-Bjarke Ingels Group, відомою командою архітекторів і дизайнерів. Незважаючи на використання деяких звичайних будівельних матеріалів, надруковані будинки також будуть енергоефективними, а в процесі їх створення практично не буде будівельного сміття, що робить їх екологічними.

Цього ж року стало відомо про те, що в Сардинії на 3D-принтері надрукували футуристичні будівлі. Архітектори проєкту об'єднали досягнення в 3D-друку, "зелену" енергію і творчі ідеї художника Константіно Нівола