"Кажется глупым": финский министр ушел в отставку из-за "экстремистских высказываний"

Вильгельм Юннила покинул пост министра экономики Финляндии спустя 10 дней после избрания. Он отметил, что сожалеет о своих действиях.

Министр экономики Финляндии Вильгельм Юннила подал в отставку спустя 10 дней после избрания. Об этом пишет Bloomberg 30 июня.

"Исходя из состава правительства и репутации Финляндии, я вижу, что я не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра", — заявил Юннила.

Сообщается, что финский министр уволился под давлением, связанным с "экстремистскими высказываниями". По словам представителей оппозиции, он связан с ультраправыми движениями, что является не "недоразумением или дурным юмором, а частыми, систематическими и товарищескими контактами".

В качестве примера приводится его речь на митинге в Турку, организованном "Альянсом националистов". Юннила также высказался об избирательном номере 88, который достался одному из кандидатов в парламент, назвав его "выигрышной картой".

Как отмечают журналисты, это число рассматривается как код сторонников превосходства белой расы. Сам Вильгельм Юннила утверждает, что у него никогда не было никаких отношений или связей с экстремистами и что он осуждает любой антисемитизм.

"На протяжении многих лет я шутил так, что в ретроспективе это кажется глупым и ребяческим. Я поступил неправильно, и я сожалею о своих действиях", — заявил бывший министр.

Напомним, что немецкая газета Bild намерена заменить ряд редакционных должностей искусственным интеллектом в рамках программы по сокращению расходов на 100 миллионов евро.

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