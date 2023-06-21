Приведет к сотням увольнений: Bild заменит ряд редакторов искусственным интеллектом

По мнению исполнительного директора газеты, в скором времени люди в журналистике будут заниматься исключительно созданием "оригинального контента".

Related video

Немецкая газета Bild намерена заменить ряд редакционных должностей искусственным интеллектом в рамках программы по сокращению расходов на 100 миллионов евро. Об этом пишет издание The Guardian 20 июня.

Сообщается, что Bild также планирует реорганизацию своего регионального газетного бизнеса. В источнике полагают, что это приведет к увольнению сотен сотрудников. Владелец газеты отметил, что сокращение коснется тех, чья работа может выполнятся ИИ.

В электронном письме, адресованном коллективу издания, указано, что такие профессии как редактор, субредактор, корректор, фоторедактор и печатный персонал "больше не будут существовать, как сегодня".

Согласно заявлению исполнительного директора Матиаса Депфнера, инструменты ИИ, такие как ChatGPT, способны "сделать независимую журналистику лучше". По его мнению, в скором времени люди в этой сфере будут нужны исключительно для создания "оригинального контента". Речь идет о журналистских расследованиях и оригинальных комментариях.

В издании также подчеркнули, что будут стараться не увольнять людей там, где это возможно.

Напомним, что 6 июня немецкое издание Bild попало в скандал из-за заявления про Каховскую ГЭС. Сначала газета написала, что россияне подорвали огромную ГЭС в Украине, однако спустя время "исправила" заголовок, написав, что "огромная дамба взорвалась".

Ранее, 6 июня, мы также писали о том, что съемочная группа издания Bild попала под российский минометный обстрел в украинском Бахмуте. Журналисты едва не погибли, снаряды взрывались в 200 метрах от них.