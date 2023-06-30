"Всех дагестанцев поздравляю": президент РФ прибавил Дербенту 3000 лет возраста (видео)

Глава республики Сергей Меликов заявил, что воспринял слова президента о Дербенте как указание. В связи с этим он поздравил земляков с тем, что у них есть 5000-летний город.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил считать, что городу Дербент в Республике Дагестан уже 5000 лет. Об этом сказал глава Дагестана Сергей Меликов 30 июня.

По словам чиновника, во вовремя визита в Дагестан Владимир Путин выдвинул свою версию возраста древнего города Дербент. Глава республики отметил, что воспринял эти слова как указание.

После рассказа Меликова о том, что населенный пункт пару лет назад отметил свое 2000-летие, президент РФ предложил обращаться к другой исторической дате, согласно которой Дербенту 5000 лет.

"Я всех дагестанцев поздравляю с тем, что у нас теперь есть 5000-летний город", — сказал Сергей Меликов.

В российском издании РИА "Дагестан" отметили, что Владимир Путин посетил крепость Нарын-кала в Дербенте. Гид сказал президенту, что Дербент является старейшим городом на территории РФ. По его словам, в этой местности найдены остатки поселений 5000-летней давности.

"Я согласен с этим. С 1971 года здесь идут археологические исследования и тогда еще пришли к выводу, что первые поселения здесь были 5000 лет назад", — ответил Путин.

Напомним, что 29 июня Владимир Путин поехал в Дагестан, где встретился с жителями Дербента. Некоторые пользователи сети предположили, что это был двойник, так как настоящему президенту понадобился бы 2-недельный карантин.

Мы также сообщали, что по мнению журналистов СNN, Владимир Путин активно стремится укрепить свою позицию и подтвердить свою власть в глазах народа после мятежа ЧВК "Вагнер". С этой целью президент РФ учувствует в ряде встреч и публичных мероприятий.