"Ближе к народу": Путин изо всех сил пытается укрепить свой авторитет после мятежа, – CNN

По данным издания, Владимир Путин столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в своей политической карьере, поэтому Кремль активно работает над укреплением его авторитета.

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Президент России Владимир Путин активно стремится укрепить свою позицию и подтвердить свою власть в глазах народа после мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом пишет издание СNN.

"Президент России Владимир Путин, похоже, сменил тактику. В течение последних трех лет российский лидер редко появлялся на публике. Во время пандемии он находился в почти полной изоляции. А когда появлялся, то обычно сидел за огромным столом, вдали от людей вокруг", — говорится в сообщении.

Также в источнике отмечают, что в последние выходные, диктатор Владимир Путин столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в своей политической карьере, что привлекло значительное внимание к его лидерству и власти.

В настоящее время Кремль активно работает над укреплением авторитета президента РФ Путина путем проведения встреч и публичных мероприятий, направленных на подчеркивание единства и солидарности государства и армии под его руководством.

После мятежа Путин несколько раз появлялся на публике, включая поездку в Дагестан в среду. Российская пропаганда показала видео, на котором его встретили "сторонники" на улицах города Дербент.

Впоследствии Путин заявил, что он был полностью уверен в положительной реакции на свой визит в Дагестане и по всей стране, и не имел никаких сомнений относительно этого.

Напомним, 29 июня сообщалось, что перемирие между Пригожиным и Путиным начало разваливаться. Деятельность "вагнеровцев" в Африке по-прежнему процветает, как отметили журналисты. Предполагается, что работа в африканских странах для Пригожина может быть более привлекательна, чем жизнь в Беларуси.

Кроме того, журналисты рассказали как чиновники РФ "встречали" мятеж Пригожина. По словам журналистов, еще с вечера пятницы 23 июня некоторые гражданские чиновники начали уезжать из Москвы. Других решили вооружить, чтобы защищать режимные объекты от наемников.