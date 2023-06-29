"Ближе к народу": Путин изо всех сил пытается укрепить свой авторитет после мятежа, – CNN
По данным издания, Владимир Путин столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в своей политической карьере, поэтому Кремль активно работает над укреплением его авторитета.
Президент России Владимир Путин активно стремится укрепить свою позицию и подтвердить свою власть в глазах народа после мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом пишет издание СNN.
"Президент России Владимир Путин, похоже, сменил тактику. В течение последних трех лет российский лидер редко появлялся на публике. Во время пандемии он находился в почти полной изоляции. А когда появлялся, то обычно сидел за огромным столом, вдали от людей вокруг", — говорится в сообщении.
Также в источнике отмечают, что в последние выходные, диктатор Владимир Путин столкнулся с одним из самых серьезных вызовов в своей политической карьере, что привлекло значительное внимание к его лидерству и власти.
В настоящее время Кремль активно работает над укреплением авторитета президента РФ Путина путем проведения встреч и публичных мероприятий, направленных на подчеркивание единства и солидарности государства и армии под его руководством.
После мятежа Путин несколько раз появлялся на публике, включая поездку в Дагестан в среду. Российская пропаганда показала видео, на котором его встретили "сторонники" на улицах города Дербент.
Впоследствии Путин заявил, что он был полностью уверен в положительной реакции на свой визит в Дагестане и по всей стране, и не имел никаких сомнений относительно этого.
Напомним, 29 июня сообщалось, что перемирие между Пригожиным и Путиным начало разваливаться. Деятельность "вагнеровцев" в Африке по-прежнему процветает, как отметили журналисты. Предполагается, что работа в африканских странах для Пригожина может быть более привлекательна, чем жизнь в Беларуси.
Кроме того, журналисты рассказали как чиновники РФ "встречали" мятеж Пригожина. По словам журналистов, еще с вечера пятницы 23 июня некоторые гражданские чиновники начали уезжать из Москвы. Других решили вооружить, чтобы защищать режимные объекты от наемников.